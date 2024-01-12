نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قريبًا.. مصطفى حجاج يشوق جمهوره للأغنية الدعائية لفيلم الإسكندراني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان مصطفى حجاج عن أحدث أعماله الغنائية بالمشاركة مع مؤدي المهرجانات عصام صاصا وهي أغنية ده اللي جاي بتاعنا، وهي الأغنية الدعائية لفيلم الإسكندراني الذي يعرض حاليًا في دور العرض السينمائية وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

منشور مصطفى حجاج

ونشر مصطفى حجاج مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتب عليها معلقًا: انتظروا أغنية اللي جاي بتاعنا قريبًا لمصطفى حجاج وعصام صاصا من فيلم الإسكندراني.

وجاءت كلمات الأغنية: اللي فات بقى مات كان لعنة واللي جاي ده جاي بتاعنا

ده اللي فات بقى مات كان لعنة واللي جاي ده جاي بتاعنا

واللي جاي حلويات ده جايلي أنا بالذات

ده اللي جاي ده جاي بتاعنا.







قصة فيلم الإسكندراني



تدور الأحداث في قلب محافظة (الإسكندرية)، حيث يمر (بكر الإسكندراني) بالعديد من الصراعات مع والده وابن عمه وحبيبته؛ فيقرر السفر إلى الخارج بحثًا عن حياة جديدة، وحينما يعود بعد تحقيق ذاته تعود الصراعات فتطارده مجددًا.

ويناقش فيلم الإسكندراني فكرة الصراع بين القوة بالحفاظ على الأصول والذكريات والشهامة والحب لكل المقربين لك، والشعور بالناس، وبين تحقيق القوة المزيفة بالسيطرة وشراء كل ما هو حولك بالأموال، وصراع الأب الشهم الابن الجاحد وكيف قرر الأب التخلص من ابنه بنفسه بعد كل ما تسبب فيه لأهل بيته ومنطقته.

أبطال فيلم الإسكندراني



والفيلم من بطولة صلاح عبد الله، أحمد العوضي، زينة، حسين فهمي، محمود حافظ، محمود الليثي، عصام السقا، ورواية أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف.



آخر أعمال مصطفى حجاج

يذكر أن آخر أعمال مصطفة حجاج كان طرحه أغنية قلبي معاك، الأغنية من إخراج وإنتاج هاني محروس، كلمات وألحان عزيز الشافعي، مهندس ديكور كامبا، مدير تصوير إسلام هشام، مخرج منفذ فتحي السيد.

من ناحية أخرى شارك مصطفى حجاج كممثل لأول مرة في مسرحية «صوابع زينب»، والتي تم عرضها في موسم الرياض.