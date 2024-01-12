نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "شنطة على شكل خريطة فلسطين".. لفتة رائعة من صناع مسلسل "حالة خاصة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يعرض حاليًا مسلسل حالة خاصة للنجوم غادة عادل وطه الدسوقي عبر منصة watch it، ويعتبر العمل هو أول بطولة سينمائية له خلال مشواره الفني.

ولفت نظر المشاهدين خلال أحدي حلقات العمل عن شنطة هاجر السراج والتي تقدم شخصية "رام الله"، حيث كانت الشنطة التي ترتديها في أحد المشاهد على شكل خريطة فلسطين ومكتوب عليها "رام الله"، وتفاعل الجمهور بشكل كبير ومحبب مع اللقطه.

حالة خاصه

تفاصيل مسلسل "حالة خاصة"

مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم أربعاء، والمسلسل من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل أدم وهدان، أدهم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجنايني.

قصة مسلسل حالة خاصة

تدور أحداث وقصة مسلسل حالة خاصة بطولة طه الدسوقي، حول نديم وهو محام يعاني مرض التوحد، ومميز عن زملائه سواء في العمل أو حتى خلال فترة دراسته، ولكن لا تستطيع الأسر تنمية موهبة طفلها المصاب التوحد.

مسلسل حالة خاصة

تعليقات الجمهور على مسلسل "حالة خاصة":

ويتفاعل الجمهور بشكل كبير مع العمل وحاز منذ بداية حلقاته على ردود أفعال إيجابية وجاءت كالتالى:

_ عايز أعمل تتر مسلسل ‎حالة خاصة صوت ال alarm عندي

_ تمثيل طه دسوقي وموسيقى العظيم هاني شنودة والتصوير والاخراج عاملين حالة جميلة

_ نديم يجنن ملاااااك، طه مبدع عايش الشخصية ومعيشني معها مشاهد نديم وجميل تفتت قلبي حلوه حلااااوه:(

المسلسل رايق وتنوع التيم لذيذ واختيار الأغاني رائع! ماخذ المسلسل في حتة راقية وجميلة.

أحدث أعمال watch it

"حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وذلك بعدما عرضت المنصة عددا من مسلسلاتها الأصلية خلال الفترة الماضية منها "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، "بالطو" بطولة عصام عمر، و"اتزان" بطولة ركين سعد وعدد من الفنانين الشباب، و"ريفو" الجزء الأول والثانى، "تحقيق" بطولة أحمد مالك وخالد أنور وتارا عماد وعدد من الفنانين الشباب، وغيرها من الأعمال.