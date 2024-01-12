نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي جمال يروج لأغنيته الجديدة: "بقالى أسبوع سايبكم مفرفشين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

روج المطرب رامي جمال لأحدث أغانيه عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات المصغر اكس تويتر سابقا، حيث من المقرر طرح أغنية جديدة تحمل اسم "وأنا بفارق".

منشور رامي جمال:

وكتب:" وانا بفارق بقالي اسبوع سايبكم مفرفشين وده ميرضنيش ونتقابل بعدها في اغنيه عيد الحب ونحب شويه بقي والالبوم في العيد ان شاءالله".

رامي جمال

وفي سياق آخر قد صرح المطرب رامي جمال قصة الدويتو الغنائي الجديد الذي طرحه منذ أيام بمشاركة زوجته ناريمان، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

رامي جمال

ونشر الفنان رامي جمال أغنية “دوخناك يا فراق” عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا: “دوخناك يا فراق حكاية حقيقية حاصلة في علاقات كتير حوالينا كتير بيبقوا عارفين إن العلاقة مش المفروض تكمل بس العشرة والأولاد ونظرة المجتمع بتخليهم يحاولوا يكملوا مين حاصل في حياته أو قدامه كده مع الصوت الخطير الحساس ناريمان”.

أغنية “دوخناك يافراق”لرامي جمال وناريمان

أغنية “دوخناك يافراق” لـ رامي جمال من كلمات أيمن عز، ألحان محمود أنور، توزيع وميكس وماستر محمد مجدي.

كلمات أغنية “دوخناك يافراق”لرامي جمال وناريمان

يا فراق تعالى.. رجعتنا ومحصلش جديد.. زعلنا أهو بيكبر ويزيد.. بقينا نستحلى الوجع وبقينا بندور عليه.. يا فراق تعالى.. مافيهاش المرة دي رجوع.. ملك إيديك أنا هبقى طوع نفسنا وياك اتقطع.. بنروح في إيه ونرجع في إيه.. دوخناك يافراق.. معلش إحنا الإتنين آسفين.. مفيش عشرة وخوف من بكرة هيعملوا فيك اسافين.. وبوصيك لو يوم حنينا متصدقناش تبت فينا.. لا أنا وهو في يوم هنعمر مع بعضنا ساعتين.. يا فراق تعالى من بعضنا احنا استكفينا.. بقيت قريب أوي لينا.. بقينا عشاق من ورق.. والحب ملناش دعوة بيه.. يا فراق تعالى ولا حد فينا خلاص باقي.. ومالكش ذنب في ده نهائي.. معلش عاملينلك قلق وعلينا زعلان بس ليه.. دوخناك يافراق.. معلش إحنا الإتنين آسفين.. مفيش عشرة وخوف من بكرة هيعملوا فيك اسافين.. وبوصيك لو يوم حنينا متصدقناش تبت فينا.. لا أنا وهو في يوم هنعمر مع بعضنا ساعتين.