نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شريف منير يكشف تفاصيل تعاونه مع عادل إمام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الفنان شريف منير، عن كواليس تعاونه مع الزعيم عادل إمام في فيلم عريس من جهة أمنية، بجانب الحديث عن الراحل أحمد زكي.

وقال شريف منير، خلال تصريحات إذاعية: الأستاذ عادل إمام لما عملت معاه عريس من جهة أمنية في لوكيشن التصوير شاور لي وروحت له، وقال لي إنت فيك حاجتين بيعجبوني إن عندك قوة رفض، وحاسس بقيمتك، لذلك إنت ممثل يتعمل لك حساب، وضحك وقال لي مش معايا طبعًا.

وأوضح شريف منير أن الراحل أحمد زكي أشاد بموهبته، قائلًا: أنا بذاكر شغلي كويس جدًا وبحضرله، وأتذكر في إحدى المرات الفنان الراحل أحمد زكي جاء لمشاهدة عمل نصوره، وقال لي إنت هتكون أحمد زكي اللي جاي، وهي كلمة ستظل وساما على صدري إن فنان مثله بتمكنه وتنوعه أشاد بيا.

وتابع شريف منير: “أنا بدأت مسيرتي الفنية سنة 1983، إحنا جيل متميز جدًا بدأنا حاجات الجيل الحالي مشافهاش، ولو وضعناها أمامهم مش هيعرفوا يتعاملوا معاها، مثل جهاز الفيديو وشريط الكاسيت، أو يتعامل مع التليفون أبو قرص والتلغراف، حتى وصلنا للواتس آب وفيسبوك والتكنولوجيا المسيطرة دلوقتي”.

أعمال ينتظرها شريف منير

جدير بالذكر أن شريف منير ينتظر عرض مسلسل بقينا اتنين، وهو من بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكرى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية

آخر أعمال شريف منير

يذكر أن فيلم ليه تعيشها لوحدك، هو آخر أعمال الفنان شريف منير، وشارك في بطولة العمل كل من: خالد الصاوي، سلمى أبو ضيف، سوسن بدر، خالد عليش، أمينة شلباية، رؤى شانوحة، محمد رضوان، من تأليف أحمد عبد العزيز وتحت قيادة المخرج حسام الجوهري.