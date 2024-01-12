نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غادة عبد الرازق تعلق على أزمة سؤالها عن محمد سامي في البرامج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علقت الفنانة غادة عبد الرازق، على أزمة سؤالها عن المخرج محمد سامي في اللقاءات التلفزيونية، لافتة إلى أنها تشعر بالملل عند سؤالها هذه الاسئلة.

وقالت غادة عبد الرازق في تصريحات تليفزيونية: "احنا في ٢٠٢٤، حرام عليكم الناس هتعيش على الفضاء السنه الجاية وانتوا لسه بتتكلموا في محمد سامي وغادة عبد الرازق".

احتفلت الفنانة غادة عبد الرازق بالسنة الجديدة من خلال نشرها مقولة لسيدنا عمر بن الخطاب عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام ".

وعلقت على المقولة قائلة: "سنة سعيدة إن شاء الله بما كتبه الله لنا".

صيد العقارب

اعلنت الفنانة غادة عبد الرازق عن بدء تصوير أحدث أعمالها الدرامية مسلسل “صيد العقارب”والذى من المقرر مشاركته فى ماراثون رمضان 2024، نشرت مجموعة من الصور من داخل لوكيشن التصوير خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وكتبت: “بسم الله الرحمن الرحيم.. توكلنا عليك يا الله يا كريم، التصوير بدء”.

قصة

تدور أحداث مسلسل صيد العقارب في إطار اجتماعي تشويقي، ويمثل استمرارًا للنجاح الكبير الذي حققته غادة عبدالرازق في حكاية "تحت الحزام" ضمن أحداث مسلسل حدث بالفعل الذي عرض مؤخرًا وحظي باستحسان الجمهور والنقاد

ومسلسل صيد العقارب سيعرض على شاشات المتحدة، ويشارك فيه كل من رياض الخولي، محمد علاء جامايكا، سيمون، فريد سيف النصر، عماد صفوت، أحمد ماهر، ميار الغيطي، سامية عاطف، مجدي بدر، أحمد ماجد، وعدد آخر من الفنانين.

سبق، كشفت الفنانة غادة عبد الرازق، ملامح مسلسلها الجديد صيد العقارب الذي تشارك به في الماراثون الرمضاني المقبل 2024، إذ قالت في لقاء تلفزيوني، إن مسلسل صيد العقارب أشبه بالمستحيل، موضحة: دايمًا بيقولوا أصعب شيء في الحياة لدغة الثعبان وصيد العقرب، وقصة المسلسل بتدور حول نفس المعنى