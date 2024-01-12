نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زينة تنشر صور لها من العرض الخاص لـ "الإسكندراني" في الرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانة زينة عدة صور لها من العرض الخاص لفيلم “ الإسكندراني” بالرياض وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع إنستجرام.

كتبت زينة:' العرض الخاص للاسكندراني في الرياض شكرا جمهور السعوديه على الاستقبال.

بدأ أمس أولى عروض فيلم الإسكندراني لـ أحمد العوضي داخل المملكة العربية السعودية فى أولى جولاته خارج مصر، يتم عرضه مساء اليوم فى عدد كبير من الدول العربية الأخري وعلى رأسهم الإمارات والمغرب وتونس، بعد النجاح الكبير الذى حققه على مدار الأيام القليلة الماضية.

أبطال العمل

ويضم فيلم الإسكندراني مجموعة كبيرة من نجوم الفن بجانب أحمد العوضي وعلى رأسهم الفنانة زينة ومحمود حافظ. وعصام السقا، حسين فهمي وبيومي فؤاد وصلاح عبد الله ومحمد رضوان.

إيرادات

فيلم الإسكندراني يعد أول بطولة مطلقة للفنان أحمد العوضي، تصدر قائمة الإيرادات بالفيلم الذي طرح في دور العرض السينمائية الأسبوع الماضي، حيث مازال العمل محافظًا على صدارته بدور العرض، بعد أن حقق إيرادات تخطت الـ 8 ملايين جنيه في أسبوع، فجاءت إيرادات الأفلام أمس، للفيلم 649،801 جنيهًا.

تتلخص في شخصية الإسكندراني الذي يتعرض للعديد من الأزمات ويحتدم الخلاف بينه وبين والده وابنه وتتسارع الأحداث، ليقرر العوضي السفر إلى الخارج ويغيب لأكثر من 10 سنوات وبعدها يعود للوطن ويصبح شخصًا ناجحًا ويتزوج من "زينة" وتستمر الأحداث بتفاصيل مليئة بالأكشن، واستخدم خالد يوسف لوكيشن مدينة الإسكندرية داخل المدينة، لتظهر وكأنها أحد شوارع ومحلات المدينة الساحلية، وقام بتغيير شكلها بشكل يتماشى مع الأجواء الشتوية في المدينة، حيث من المرجح أن يكون العمل ضمن الأفلام المعروضة خلال موسم الشتاء وتحديدًا إجازة منتصف العام الدراسي.