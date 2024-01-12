نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مريم نعوم تروج لمسلسل "بين السطور" بهذه الطريقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روجت السيناريست مريم نعوم لمسلسل “ بين السطور” من تأليف ورشة سرد من خلال مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام ".

وكتبت مريم نعوم: "البحث عن الحقيقة المختئبة بين السطور ثمن غالي من الخوف والقلق".

"بين السطور" تدور أحداثه في إطار اجتماعي ممزوج بالإثارة ويعتمد على التشويق النفسي، والعمل مكون من 30 حلقة.

أبطال العمل

المسلسل بطولة أحمد فهمي، صبا مبارك، محمد علاء، من تأليف مريم نعوم ونجلاء الحديني، وإخراج وائل فرج وإنتاج عمرو إسماعيل.

شاركت الفنانة صبا مبارك في الموسم الرمضاني الماضي لهذا العام 2023، بمسلسل "ليلة السقوط" من بطولة: طارق لطفي، باسم ياخور،كنده حنا،ميلاد يوسف،ذو الفقار خضر، وآخرين، وهو من تأليف مجدي صابر، وإخراج ناجي طعمي.

آخر أعمال

ويذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فهمي هي حكاية ألفريدو تدور أحداثها في إطار اجتماعي، حول فريد (أحمد فهمي) الذي يترك العملفي مهنة الطب ويسافر إلى إيطاليا لفتح مطعم والعمل كشيف، ويكشف العمل عن علاقته بعمته ثريا (إلهام شاهين)، وكيف يترك عمله فيإيطاليا ويعود إلى مصر بعد إصابتها بالزهايمر، ليعتني بها.

العمل مأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب للدكتور مصطفى محمود، وإنتاج أحمد عبدالعاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

ومن جانب آخر، تشارك الفنانة صبا مبارك، حاليًا في مسلسل “220 يوم”، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل لعام 2024، وتجسد خلال الأحداث شخصية مديرة مكتبة، ويجسد الفنان كريم فهمي شخصية روائي حيث تدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي إجتماعي، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج كريم العدل.