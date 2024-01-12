نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدين يروج لأحدث أعماله برفقة شيرين عبد الوهاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج الملحن مدين لأحدث أعماله مع الفنانة شيرين عبد الوهاب من خلال صورة لهما عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام.

وكتب مدين على الصورة:' قريبا" فيما لاقى منشوره رواجا بين جمهوره

إشاعة ارتباط

أثارت النجمة شيرين عبد الوهاب حالة من الجدال والبلبلة عبر مختلف مواقع ومنصات التواصل الإجتماعي خلال الأيام الماضية، وذلك عقب تداول أنباء تفيد بارتباطها بـ "طبيب نساء" يدعي تامر سليم، وجاء ذلك النبأ بعد إعلان انفصالها بوقت قليل، مما يعني ذلك ارتباطها في شهور العدة.

ولم يكن نبأ ارتباط شيرين عبد الوهاب في شهور العدة هو الأمر الذي جعلها تقع في مرمى الإنتقادات، بل كان هناك ارتباط آخر جمع بين اسم النجمة شيرين عبد الوهاب والنجمة ميرهان حسين، حيث ترددة العديد من الأنباء التي توضح ارتباط شيرين عبد الوهاب بخطيب ميرهان حسين والذي ظهر معاها في آخر حفلاته، وكان من المقرر أن يكون عقد قرآن الدكتور تامر سليم الذي يعمل في مجال "البيزنس" والنجمة ميرهان حسين في شهر فبراير المقبل، ولكن انقلبت الأحداث رأسا على عقابًا.

ولم يكن نبأ ارتباط شيرين عبد الوهاب في شهور العدة هو الأمر الذي جعلها تقع في مرمى الإنتقادات، بل كان هناك ارتباط آخر جمع بين اسم النجمة شيرين عبد الوهاب والنجمة ميرهان حسين، حيث ترددة العديد من الأنباء التي توضح ارتباط شيرين عبد الوهاب بخطيب ميرهان حسين والذي ظهر معاها في آخر حفلاته، وكان من المقرر أن يكون عقد قرآن الدكتور تامر سليم الذي يعمل في مجال "البيزنس" والنجمة ميرهان حسين في شهر فبراير المقبل، ولكن انقلبت الأحداث رأسا على عقابًا.

ميرهان حسين

ولم تقوم النجمة ميرهان حسين بالرد على تلك الشائعات المنتشرة حولها، بل فاجأة الجميع بصمتها، وبعد أيام قليلة من تداول نبأ ارتباط شيرين عبد الوهاب بخطيب ميرهان حسين السابق، قامت ميرهان بحذف الصور التي تجمعها مع شيرين عبد الوهاب من حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنسجرام" بل وقامت بحذف المنشور التي كانت تدعم فيها شيرين أثناء محنتها، والتي كتبت ميرهان حسين حينها: "بنحبك وبنعشقك وهانفضل نحبك ياللي مافيش زيك وزي ما قولي على المسرح أنا شيرين انتي شيرين حبيبة الكل..ربنا يبعد عنك كل حاجة وحشة وكل شئ أو شخص بياذيكي ربنا يحميكي ويرجعك لكل حبايبك يا حبيبة الكل".