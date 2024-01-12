سيمون تتذكر مشاهدها من فيلم "يوم حلو ويوم مر"

القاهرة - محمد ابراهيم - أحيت الفنانة سيمون ذكرى فيلم “يوم حلو ويوم مر” من خلال صور عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك.

وكتبت سيمون: "اول اعمالي شرف وفخر

واسم للحياة يوم مر يوم حلو

مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة

والكينج محمد منير والاخت الرائعة عبلة كامل والمتميزة حنان يوسف وحبيبتي سلوي محمد واحمد حسين إخراج الرائع خيري بشارة أغنية انا حرة واموت في الحرية العظيم احمد فؤاد نجم.. تلحيني على الهوا".

ذكرى والدها

وكانت قد أحييت الفنانة سيمون ذكرى ميلاد والدها الراحل بكلمات مؤثرة، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث نشرت مجموعة صور لوالدها.

وكتبت:" كل سنة وانت طيب يا حبيبي يا بابا، وإن شاء الله تكون مرتاح وسعيد، أنا تربيتك وحته منك وكل كلامك وتعليمك في نسيج روحي مغزول لآخر يوم متقلقش، أنا بنتك القوية، عيد ميلادك دايما سعيد أشوفك على خير، بفرح؛ لإنك مبتحبش الحزن والنكد يا طاقتي الايجابية

صيد العقارب

وفي سياق آخر، تشارك الفنانة سيمون، حاليًا في مسلسل "صيد العقارب" مع النجمة غادة عبدالرازق، والذي من المقرر عرضه في رمضان 2024.

ويضم مسلسل صيد العقارب لغادة عبد الرازق عدد كبير من النجوم وعلى رأسهم رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء جاميكا وأحمد ماهر والعمل من تأليف باهر دويدار،ومن إخراج المخرج أحمد حسن، المقرر عرضه في رمضان 2024، تدور أحداثه في إطار الإثارة والتشويق

ويذكر أن طرحت الفنانة سيمون أغنية جديدة لها تحمل اسم "رمز الصمود" عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب، وذلك تضامنًا مع غزة في حربها ضد الاحتلال.



وأغنية رمز الصمود من إنتاج مصر ميديا برودكشن احمد خيرت كلمات المستشار أشرف الخولي الحان: احمد البرازيلي توزيع امير طاحون مهندس صوت محمد الجيار.