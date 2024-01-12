كعادة أغنياته الحزينة.. تامر عاشور يتصدر التريند بـ "هيجيلي موجوع"

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق الفنان تامر عاشور نجاحًا كبيرًا بأغنيته الجديدة "هيجيلي موجوع"، متحدِّيًا النمط الحزين الذي اعتاد عليه في أعماله السابقة، وقد احتلت المرتبة الأولى على جميع المنصات الغنائية ومواقع التواصل الاجتماعي.

أغنية "هيجيلي موجوع" من كلمات عليم، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري.

الجمهور يشيد بأغنية هيجيلي موجوع

وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي: "جامدة جدا، أجمد من كده مش هتلاقي، الأغنية المعتمدة هاي الفترة، رايق جامد وده العاد بتاع تامر كدا كدا".

أغنية هيجيلي موجوع

واكد النجم تامر عاشور في مداخلة هاتفية مع برنامج "أجمد 7" من تقديم جيهان عبد الله على نجوم إف إم، على إطلاق أغنيته الجديدة "هيجيلي موجوع" خلال الأيام القادمة، وهي جزء من إنتاجه خارج ألبومه الجديد.

وتابع: "بداية من الفالانتين يبدأ طرح أغاني الألبوم بمعدل أغنية كل أسبوعين، مع توقف خلال شهر رمضان".