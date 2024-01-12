نموذج الأم المصرية.. كريمة مختار النجمة التي عشقها الصغار قبل الكبار

القاهرة - محمد ابراهيم - اليوم الجمعة، 12 يناير، نستذكر رحيل الفنانة كريمة مختار، التي تألقت بتجسيد دور الأم في السينما والدراما المصرية، بفضل ملامحها المصرية الأصيلة وصوتها الدافئ، كانت تمتلك قدرة فريدة على لمس قلوب المشاهدين، محققة مكانة خاصة في قلوب الجماهير المصرية والعرب.

الفنانة كريمة مختار، الحاصلة على اسمها الحقيقي "عطيات محمد البدرى"، تنحدر من أصول صعيدية، بعد إتمامها للدراسة الثانوية، انضمت إلى المعهد العالي للفنون المسرحية، ثم شاركت في برنامج بابا شارو للأطفال. رغم معوقات عائلتها التي حالت دون انخراطها في عالم السينما عندما كانت في بداية مشوارها، إلا أنها استمرت في العمل في الإذاعة لسنوات طويلة بصوتها فقط.

على الرغم من أنها سجلت "عصابة اليد الواحدة" مع نور الدمرداش، تجنبت الفنانة كريمة مختار مقابلاته والجلوس بجانبه، حيث كان يحظى بشعبية كبيرة بين الفتيات. ورغم عرضه للزواج، إلا أنها تجنبته حتى جلست مع والدته وأحبتها، فقررت الموافقة على الزواج منه، معتبرة أن اختيارها لرجل محبوب مؤشر على النزاهة، تحول زواجها منه إلى فرصة للعمل في السينما، حيث قدمت أول أفلامها "ثمن الحرية"، ومن هنا بدأت رحلتها الفنية.

رغم السنوات الطويلة التي مرت على كريمة مختار الكبير، يظل دور "ماما نونا" الذي قامت بتجسيده في مسلسل "يتربى في عزو" واحدًا من أبرز الأدوار التي قدمتها طوال مسيرتها الفنية.

كريمة مختار أظهرت براعتها الفنية في تجسيد دور الأم على خشبة المسرح، حيث لعبت شخصية "زينب هانم جاد الله" في مسرحية "العيال كبرت"، برزت كبطلة للعمل بعد منافسة قوية مع الفنانة نبيلة السيد، التي قامت بنفس الدور قبلها بثلاث سنوات، ولكن كريمة مختار حظيت بفرصة تصوير المسرحية ونالت بها إشادة واسعة، تحولت بفضلها إلى أمّ لنجوم مثل سعيد صالح وأحمد زكي ويونس شلبى.

كما تألقت الفنانة كريمة مختار في دور الأم زينب في فيلم "الحفيد"، حيث أضفت لمسة خاصة إلى هذا الدور وبرزت بأداءها الرائع. قدمت مجموعة من الأعمال المميزة وشخصيات متنوعة، مما جعلها نموذجًا مثاليًا للأم المصرية في عالم الفن.