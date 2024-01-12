شريف منير: وصلت لمرحلة من الهدوء.. و"البلوك" أكتر حاحة بتسعدني علي السوشيال

القاهرة - محمد ابراهيم - عبر الفنان شريف منير، عن رأيه في الحوار المستمر مع الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويؤكد على أهمية تجنب النقاشات من خلال عملية الحظر في تصريحات إذاعية.

وأشار شريف منير في مقابلته مع برنامج "أسرار النجوم" إلى تغيير نهجه في التعامل مع الجدل، حيث يتحول إلى حالة هدوء وتأمل، ويشير إلى راحته النفسية بعد اعتماده استراتيجية التفكير قبل الرد، ويعبر عن سعادته بفرض الحظر (البلوك)، خاصة في مواجهة التعليقات السلبية.

وحرص شريف منير علي توجية رسالة لكل من يهاجم الفنانين عبر السوشيال ميديا قائلا:" متتعبش نفسك ده مش بيأثر فنيا.. لأن أحيانا الهجوم يكون دون سبب ومنهم لجان إلكترونية".

شريف منير: السوشيال ميديا أصبحت حاجة مهمة في حياتنا وحياة أولادنا

وتابع حديثه قائلا:" رضينا أم لا السوشيال ميديا أصبحت حاجة مهمة في حياتنا وحياة أولادنا ومؤثرة، وأحيانا يعود بشكل سلبي وهؤلاء أقوم بعمل مونتاج لهم من حياتي".

وأعلن شريف منير عن عمره الفني قائلا: "أنا بدأت مسيرتي الفنية في عام 1983، ونحن جيل فريد بتجربتنا مع تقنيات لم تكن معروفة للجيل الحالي، مثل جهاز الفيديو وشريط الكاسيت. لو أُعرضت هذه الأشياء أمامهم، قد يجدون صعوبة في التعامل معها، بينما نحن انتقلنا من تليفون أبو قرص والتلغراف إلى وسائل التواصل الاجتماعي وتكنولوجيا الواتس آب وفيسبوك التي تهيمن علينا الآن".