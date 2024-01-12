طرح أول أغنية ترويجية لفيلم شاهد كابور الجديد

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت الأغنية الترويجية الأولى للفيلم الجديد للنجم الهندي شاهد كابور الذي يطرح بعنوان Teri Baaton Mein Aisa Uljha Jiya'.

ووفق انديا توداي، الأغنية الترويجية الأولى للفيلم، طرحت بعنوان Laal Peeli Akhiyaan، ويشارك بها شاهد كابور في أداء رقصات مميزة.

و تم الكشف رسميا عن عنوان الفيلم السينمائي الجديد للنجم شاهد كابور، الذي تشاركه في بطولته الممثلة الشابة كريتي سانون.

ووفق موقع إنديا توداي، الفيلم الجديد سيكون بعنوان Teri Baaton Mein Aisa Uljha Jiya، ويعود به شاهد كابور للعمل ببوليوود بعد فترة غياب.

و الجدير بالذكر أن الفيلم سيكون أول تعاون بين الثنائي شاهد كابور وكريتي سانون، أيضا ذكر الموقع أن الفيلم سيكون من اخراج المخرجة الهندية التي غيرت مسار عملها من تصميم الازياء إلى الإخراج مؤخرا مانيش مالهوترا.

وكان قد افتتح الثنائي الشهير شاهد كابور ومادهوري ديكست فعاليات مهرجان جوائز الموسيقى الهندية بدورته السابقة لعام 2023 في مدينة جوا ، وشارك الثنائي في الفاعلية الافتتاحية للحدث الذي شهد ترشحا لعدد مميز من أحدث افلام بوليوود.

ترشحات الأوسكار

في الوقت نفسه، تتعدد الأسماء المرشحة لأن تكون اختيار الهند للترشح لجوائز الأوسكار في موسم جوائز الاوسكار لعام 2024 المقبل.

ووفق موقع انديا توداي، كان من ضمن اهم الاسماء التي من المتوقع أن تترشح عن السينما الهندية لجوائز الاوسكار، كل من فيلم Balagam وفيلم The Kerala Story، وفيلم Zwigato وفيلم Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani.

Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani

وكان النجم شاه روخ خان، أول من قام بطرح الإعلان الترويجي الأول للفيلم الهندي الجديد 'Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani، الذي يشهد عودة المخرج كاران جوهار للإخراج بعد غياب طويل.

ويقول موقع انديا توداي، أن كاران، الذي انشغل في السنوات الماضية بإنتاج الأعمال السينمائية فقط، سيعود كمخرج عبر فيلم جديد يطرح بعنوان Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani.

وبهذه المناسبة، كان شارو، أول من يقوم بنشر الإعلان الترويجي للفيلم عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل احتفالا بعودة كاران من جديد.