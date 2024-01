نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الثنائي نتالي بورتمان وجون كرازينسكي معًا في بطولة عمل جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقرر مشاركة الثنائي جون كرازينسكي ونتالي بورتمان في بطولة عمل جديد مشترك، سيكون من اخراج المخرج الكبير جاي ريتشي.

ووفق ديلي ميل، الفيلم ستدور أحداثه في اطار من المغامرات والتشويق، وسيطرح بعنوان هو Fountain of Youth، ه وسيكون الفيلم أحدث انتاج من منصة أبل tv، وسيطرح للعرض بداية عبر شبكتها الرسمية للبث الرقمي.

يأتي ذلك بعد أن أثار مقطع فيديو من حفل توزيع جوائز جولدن جلوب جدلا واسعا، كان ابطاله النجم جون كرازينسكي وزوجته ايملي بلنت على السجادة الحمراء للحفل.

ووفق ديلي ميل، الفيديو نجح المحترفين في قراءة الشفاه في تفسير ما جاء به من حديث كان يوجهه كرازينسكي لزوجته، بقوله أنه غير قادر على الانتظار حتى الطلاق ح، الأمر الذي دفع المتابعين للاعتقاد بأن العلاقة بين الثنائي سيئة، وأنهما في سبيلهما للطلاق.

أحداث جولدن جلوب

وضمن الاحداث المثيرة على هامش الجولدن جلوب، انتشرت صورة طريفة للنجم بو جياماتي فيما بعد حفل توزيع جوائز جولدن جلوب، ظهر بها اثناء تناوله للعشاء في احد مطاعم الوجبات السريعة بعيدا عن حفلات المشاهير الصاخبة.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، اللقطة التي اثارت اعجاب متابعي بول، الذي كان قد حصد جائزة افضل ممثل بدور رئيسي في فيلم كوميدي أو موسيقي.

الجائزة حصدها بول عن دوره في فيلم The Holdovers، الذي كان قد نال استحسان العديد من النقاد في هوليوود.

ترشيحات

وجاءت ترشيحات الجوائز هذا العام كما يلي، لجائزة أفضل ممثل في دور مساعد في أي فيلم سينمائي، ويليم دافو، " Poor Things "، روبرت دي نيرو، " Killers of the Flower Moon "، روبرت داوني جونيور "Oppenheimer" وهو من حصد الجائزة، وأيضا ريان جوسلينج "Barbie"، وتشارلز ميلتون، " May December "، ومارك روفالو، " Poor Things "

ولجائزة أفضل ممثلة في دور مساعد في أي فيلم سينمائي، ترشح كل من إيميلي بلانت عن "Oppenheimer"، ودانييل بروكس عن فيلم " The Color Purple "، وجودي فوستر عن فيلم "Nyad"، وجوليان مور، " May December "، وروزاموند بايك، "Saltburn"، ودافين جوي راندولف، "The Holdovers" التي حصدت الجائزة.

ولجائزة أفضل ممثل في فيلم سينمائي – موسيقي أو كوميدي، ترشح كل من نيكولاس كيج " Dream Scenario "، وتيموثي شالاميت " Wonka "، ومات ديمون " Air "، وبول جياماتي، " The Holdovers " الذي حصد الجائزة، وخواكين فينيكس "Beau Is Afraid"، وجيفري رايت، " American Fiction".