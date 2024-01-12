نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسني يقترب من كسر حاجز الـ 7 مليون بفيديو كليب "موحشتكيش" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستمر الفنان تامر حسني على حصد نجاح فيديو كليب أغنيته الجديدة “موحشتكيش”، ضمن ألبوم "هرمون السعادة"، والتي تشاركه في الفيديو كليب الفنانة ثراء جبيل، حيث تظهر أنها حبيبة تامر حسني في الكليب وهو يغني لها.

فقد تربع الفنان تامر حسني على المركز الأول على “اليوتيوب”، بفيديو كليب “موحشتكيش”، وحققت نجاحًا هائلًا فور طرحه على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات “اليوتيوب”، حيث اقتربت من كسر حاجز الـ 7 مليون مشاهدة في أقل من يومين من طرحها عبر المنصات الموسيقية المختلفة.

تفاصيل أغنية “موحشتكيش”

فيديو كليب “موحشتكيش” لـ تامر حسني يوصف بأنه فيلم قصير وليس مجرد فيديو كليب، وكانت الأغنية من كلمات أمير طعيمه، ألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، ماستر:علي فتح الله، وتشارك الفنانة الشابة ثراء جبيل في بطولة الكليب.

كلمات أغنية "موحشتكيش"

شكل المكان زي ما كان، متغيرتش حاجات كتير، شايف بعيني ذكريات، من قلبي حبيتها بضمير، أجمل سنين أنا عيشتها كانت هنا، كل اللي ناقص في المكان إنتي وأنا، وتفاصيل كتير مش ممكن، أحسها من غيرك، معقول أكون موحشتكيش !!؟، من يوم بعادنا مش بعيش، رغم الفُراق مفارقتنيش، عندك خالص واقفه الحياه، من بعد حضنك حضني مات، وكلامي يشبه للسكات، فاضلي منك ذكريات.. ذكريات.. آه، واللي فاضلي مني آه».

بيلف صوتك في المكان، لسه صورنا على الرفوف، وكلام كتبته من زمان، وضحكتك بين الحروف، اسمك حبيبتي في كل لحظة أنا بنطقه، إحساس بعادك كل يوم أنا برفضه، ولا عمر قلبي في يوم هيحس بواحدة تانية غيرك، معقول أكون موحشتكيش؟ من يوم بعادنا مش بعيش، رغم الفراق مفارقتنيش، عندك خلاص واقفة الحياة، من بعد حضنك حضني مات، وكلامي يشبه للسكات، فاضلي منك ذكريات.. ذكريات، واللي فاضلي مني آه آه.