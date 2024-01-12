نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاة كريمة مختار.. تعرف على أشهر أعمالها الفنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحل اليوم الجمعة 12 يناير ذكرى وفاة الفنانة كريمة مختار، والتي أحبها الجميع كبارًا وصغارًا، وتميزت بصدق المشاعر وقوة الملامح، فاستطاعت كريمة أن تبدع في دور الام الحنونة التي تضحي من أجل أبنائها، فامتازت بالصبر والاجتهاد والذكاء، فلم تقتصر مسيرتها المميزة وتأثيرها الإيجابي في السينما فقط بل امتدت نحو الدراما والمسرح

ويبرز دوت الخليج الفني في ذكرى وفاة كريمة مختار أبرز أعمالها الفنية

معلومات عن كريمة مختار

ولدت الفنانة كريمة مختار في محافظة أسيوط، ومن مواليد 16 يناير، وشاركت خلال مرحلة الطفولة في البرنامج الشهير "بابا شارو" وبمرور الوقت اكتسبت الخبرة واستطاعت أن تطوع صوتها لخدمة الأعمال الدرامية في الإذاعة.

التحقت كريمة مختار بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وعقب التخرج تزوجت من المخرج نور الدمرداش الذي ساعدها كثيرا ومنحها العديد من الفرص للتوهج على شاشة التلفزيون، وأثمرت هذه الزيجة عن إنجاب 4 أبناء.

أهم أعمالها الفنية

حققت كريمة مختار نجاحات واسعة على الصعيد الفني، ومن أبرزها الحفيد، ومضى قطار العمر، المستحيل،وغيرها من الأفلام، كما تألقت على شاشة التلفزيون من خلال المشاركة في بطولة 23 مسلسلا أهمها يتربى في عزو مع يحيى الفخراني والذي جسدت خلاله شخصية ماما نونا.

وقدمت كريمة مختار عبر مسيرتها الفنية عرضا مسرحيا واحدا وهو "العيال كبرت" ولا يزال هذا العمل متواجد في قلوب الجمهور.



وفاة كريمة مختار

توفيت يوم الخميس 14 ربيع الثاني 1438هـ - 12 يناير 2017م بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 82 عامًا.