نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فلسطين فى عيون الشعراء العرب على مائدة "الأعلى للثقافة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلانى؛ وزيرة الثقافة، يقيم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمى، أمسية شعرية بعنوان: ‘فلسطين فى عيون الشعراء العرب’.

وتنظمت لجنة الشعر أمسية ‘فلسطين في عيون الشعراء العرب’، بحضور مقررها الأستاذ الدكتور يوسف نوفل، وذلك فى تمام الخامسة والنصف من مساء يوم الأحد المقبل الموافق 14 يناير 2024؛ بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

ويدير الشاعر أحمد عنتر مصطفى؛ عضو لجنة الشعر، أمسية ‘فلسطين في عيون الشعراء’، ويشارك فيها كوكبة من الشاعرات والشعراء من مختلف الأقطار العربية وهم: ابتسام أبو سعدة فلسطين، وجبر بعدانى اليمن، وجمال الكنانى العراق، وعباس شكر العراق، وعبد القادر الحصنى سوريا، عذاب الركابى العراق، وعماد نصار الأردن، وفتيحة عبد الرحمن الجزائر، ومحمود مفلح فلسطين، ناهدة شبيب سوريا، نداء عادل العراق.