نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مُسلم وفريد يحتلان المركز الثالث بـ "مرجعليش" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تراجع الفنانين مُسلم وأحمد فريد واحتل المركز الثالث ضمن الأكثر استماعًا ورواجًا على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، بأغنيتهم الجديدة “مرجعليش” بعدما كانت تتصدر المركز الأول.

ويواصل الفنانين مُسلم وأحمد فريد حصد نجاح أغنيتهم الجديدة “مرجعليش”، والذي طرحهما تزامنًا مع بداية العام الجديد، حيث حققت الأغنية أكثر من مليون ونصف مشاهدة في أقل من أسبوع من طرحها عبر المنصات الموسيقية المختلفة.

تفاصيل أغنية “مرجعليش”

أغنية “مرجعليش” لـ مُسلم وأحمد فريد من كلمات الشاعر مصطفى ناصر وألحان تيام علي، توزيع موسيقي: إسلام الازرق، ميكس وماستر: أحمد حسام - نور عباس، إنتاج JP Productions.

كلمات أغنية “مرجعليش”

اللي خوفت يوم اني اعيش بعديه النهاردة خايف تشوفني عينيه بخاف لو صدفة يوم عدى يشوفني بموت من الوحدة بعد قلبه ما راح كنت ناوي اعيشله لسنين قدام غاب وسابني خايف من الأيام مشافش الدنيا غير جنبي ويوم ما كسر.. كسر قلبي واتمليت بجراح واستنيته يرجع مرجعليش وحايلت العمر يفوت مرضيش انا قلبي معايا وروحي معاه فلا مني بموت ولا عارف أعيش واستنيته يرجع مرجعليش وحايلت العمر يفوت مرضيش انا قلبي معايا وروحي معاه فلا مني بموت ولا عارف أعيش عمر يوم ما في عين شافتنا اتنين والنهاردة راح فين وروحت أنا فين وبعد ما قولت عوضني عن اللي زمان سنين فاتني فجأة ملقيتهوش قولنا بيننا حلم وحياة وبيوت قولنا مش هيبعدنا غير الموت آدية بغيابه موتني وعيني شافتني ولاقيتني حد معرفهوش واستنيته يرجع مرجعليش وحايلت العمر يفوت مرضيش انا قلبي معايا وروحي معاه فلا مني بموت ولا عارف أعيش واستنيته يرجع مرجعليش وحايلت العمر يفوت مرضيش انا قلبي معايا وروحي معاه فلا مني بموت ولا عارف أعيش.