نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 17 فبراير.. شيرين عبد الوهاب تلتقي جمهورها في حفل لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استمرارًا لحالة النشاط الفني التي تعيشه الفنانة شيرين عبد الوهاب، تستعد لإحياء حفل جديد في العاصمة اللبنانية بيروت، يوم 17 فبراير المقبل، بعد تأجيله مؤخرًا بسبب أحداث غزة، حيث كان من المقرر إقامته يوم 28 ديسمبر الماضي، للاحتفال بموسم رأس السنة.

أسعار تذاكر حفل شيرين في بيروت

وجاءت فئات تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب في أكثر من فئة، ما بين الفئات الخاصة بالمناضد وفئات أخرى خاصة بالتذاكر المنفردة، حيث إن للفرد الواحد تذاكر متنوعة تبدأ من 50 دولار و75 دولار، وتصل إلى 150 دولار، أما عن المناضد المكونة من عشرة أفراد، فتبدأ أسعارها من 200 دولار حتى 400 دولار ما يعادل 12،359 جنيهًا.

بالأزرق.. شيرين عبد الوهاب تتألق في حفلها بدبي



ويذكر أن آخر حفلات شيرين عبد الوهاب إحيائها حفلًا غنائيًا في دبي، في ليلة رأس السنة وتألقت خلال الحفل، والذي أقيم ضمن احتفالات ليلة رأس السنة، وتفاعل معها الجمهور وغازلها على المسرح.

وظهرت شيرين عبد الوهاب في الحفل وهي مرتدية فستانًا أزرق طويلًا، وقدمت العديد من أغانيها، ومن أبرزها: صبري قليل، الوتر الحساس، مفيش مرة، وغيرها من الأغاني.