نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شريف منير: 'أحمد زكي قالى هتبقى نسخة منى.. وعادل إمام أشاد بموهبتي' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل الفنان شريف منير ضيفا على برنامج “أسرار النجوم”، اليوم الخميس، مع إنجي علي، على “نجوم إف إم”، للحديث عن مسيرته الفنية.

شر منير يتحدث عن ذكرياته مع النجوم

وقال شريف منير عن ذكرياته مع أبرز الفنانين الكبار الذين عمل معهم: "أنا بذاكر شغلي كويس جدا وأحضره، وأتذكر في إحدى المرات الفنان الراحل أحمد زكي جاء لمشاهدة عمل نصوره، ثم قال لي ‘أنت ستكون أحمد زكي اللي جاي’ وهي كلمة ستظل وسام على صدي إن فنان مثله بتمكنه وتنوعه أشاد بي'.

وأكد ‘منير’، على إشادة الزعيم عادل إمام به موضحا: ‘أيضا الأستاذ عادل إمام عندما قدمت معه فيلم ’عريس من جهة أمنية' في لوكيشن التصوير شاور لي وذهبت له، وقال ‘أنت فيه حاجتين بيبعجبوني إن عندك قوة رفض وحاسس بقيمتك لذلك أنت ممثل يتعمل لك حساب’، ثم ضحك وقال لي "مش معايا طبعا".

من هم الفنانات التي يحبذ شريف منير العمل معهم؟

وأيضا عن الفنانات اللاتي يحب العمل أمامهن، قال: “الفنانة منى زكي أعتبرها صاحبة حالة فنية رائعة، ولما عملت معها فيلم ‘ولاد العم’ كانت عايشة الشخصية بكل جوارحها، وعلى المسرح في ‘كده أوكيه’ أيضا، فهي متنوعة وأحب العمل معها، وأيضا الفنانة غادة عادل”.

ما هو سبب موافقة شريف منير على سيناريو ليه تعيشها لوحدك؟

كما تطرق شريف منير للحديث عن تعاونه مع الفنان خالد الصاوي في فيلم «ليه تعيشها لوحدك»، قائلا: “وافقت على العمل لأن السيناريو كان يحمل مشاعرة كثيرة، كما أن وجود خالد الصاوي كان عاملا مهما لقبولي الدور، فهو هو ممثل كبير وله ثقله الفني وقيمة كبيرة جدا رغم ظروف ووعكات صحية تعرض لها الفترة الماضية، لكن هو لديه عزيمة وإرادة والفترة المقبلة سيكون هناك خالد صاوي جديد”.

شريف منير عن صوته: بعتبره نعمة

وعن تميزه كفنان بصوته، أشار شريف منير: «الصوت والحروف والإحساس من أدوات الممثل وبحب التمثيل في المسلسلات الإذاعية، لأن المستمع يشعر أنه المخرج ويتخيل اللقطات والديكور، وصوتي أعتبره هبة ونعمة من النعم التي منحها الله لي».