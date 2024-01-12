نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. أولى حلقات "مع خيري" على شاشة قناة المحور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق غدًا السبت، أولى حلقات البرنامج الجديد “مع خيري”، للإعلامي الكبير خيري رمضان، في رحلة إعلامية جديدة على شاشة المحور، من السبت إلى الإثنين، الساعة الثامنة مساءً على الهواء مباشرةً.

ينتمي برنامج "مع خيري" إلى نوعية برامج التوك شو؛ حيث وطل الإعلامي خيري رمضان، بمحتوى برامجي، وشكل جديد، ويتناول أهم الأحداث، والقضايا السياسية، والاجتماعية، والثقافية، والفنية، والرياضية، في مصر والعالم، فب وجبة إعلامية متنوعة ودسمة، تقدّم الجانب الخبري، مع رؤية تحليلية للأحداث مع قادة الفكر، والسياسة، ونخبة من المحللين الخبراء في كافة المجالات.

يأتي برنامج "مع خيري" في إطار خطة قناة المحور للتطوير والتحديث، لتلبية رغبات مشاهديها، عبر نخبة من كِبار الإعلاميين، ومجموعة من الشباب؛ لتقديم محتوى إعلامي متميّز، يجذب جميع شرائح المجتمع المصري والعربي.

يذكر أن الإعلامي خيري رمضان، قد انضم لأسرة قناة المحور مؤخرًا، وسبق وقدّم العديد من البرامج الناجحة، منها: “البيت بيتك” و"مصر النهاردة"، على شاشة التليفزيون المصري، و"ممكن" على قناة CBC، و"القاهرة اليوم" على شبكة قنوات أوربت، و"حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس.