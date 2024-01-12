'البطاطا وآيه وأميرة' غدًا بنادي السينما المستقلة بالقاهرة

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أحمد جودة - القاهرة - في إطار حرص وزارة الثقافة علي دعم شباب السينمائيين يعرض نادى السينما المستقلة التابع للمركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر غدًا السبت الموافق ١٣ يناير في تمام الساعة السادسة مساء مجموعة من الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية، وذلك بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

فمن المقرر عرض كلًا من الفيلم الروائى القصير البطاطا إخراج محمد البدرى وهو من إنتاح وحدة دعم الشباب بالمركز القومي للسينما، وتدور فكرة فيلم "بطاطا" من لوحة "آكلوا البطاطا" للرسام الهولندى فان جوخ اللوحة تعبر عن حال عمال المناجم تحت خط الفقر، لا يملكون سوى وجبة بطاطس واحدة فى اليوم مع كوب من الشاى، الفيلم من بطولة لبنى ونس، مختار رجب، كريم عبدالعليم، سارة هشام، يمنى النجار مكياج لمياء محمود، ستايلست نردين عماد، ميكينج تصوير أحمد فرحات، إشراف فنى وديكور عمر خالد، مونتاج وألوان محمود مهدى، موسيقى تصويرية محمود شابورى، تصميم صوت أمجد عز الدين، ترجمة عز الدين حافظ، مخرج منفذ حسام تايجر، مدير تصوير محمود فوزى، سيناريو وحوار مروة مصطفى، قصة وإخراج: محمد البدرى.

ويعرض أيضًا خلال الفعاليات الفيلم التسجيلى ايه إخراج ايمن صفوت والذى يتناول قصة تحدى بطلة من أبطال مستشفى 57357 لعلاج سرطان الاطفال ورحلة علاجها من السرطان ومرورها بأوقات صعبة وصبرها على أمل تحقيق حلم الشفاء ثم انتصارها على المرض ودخولها كلية صيدلة وتخرجها وعودتها للمستشفى مرة أخرى ولكن كطبيبة.

كما يعرض الفيلم الروائى القصير أميرة إخراج مارينا إبراهيم ويناقش الفيلم مشاكل الفتيات قبل الزواج نتيجة لتجارب سابقة لهم أو من التجارب المحيطة.

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمدالنبوي لمناقشة الافلام مع صُناعها والجمهور.

يذكر أن نادى السينما المستقلة بالقاهرة يقيمه المركز القومى للسينما، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، السبت الثانى من كل شهر، ويشرف علية فنيا الناقد السينمائي أحمد عسر والدعوة عامة للجمهور ومحبى السينما لحضور فعاليات النادي.