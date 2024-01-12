نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نور النبوي وكزبرة يؤديان مناسك العمرة (صورة) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان نور النبوي، صورة من تأديته لمناسك العمرة، برفقة الفنان كزبرة، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.





وظهر نور النبوي من أمام الكعبة برفقة كزبره، وعلق عليها قائلًا: “الحمدلله”.



أحدث أعمال نور النبوي





ويعرض حاليًا في السينمات لـ نور النبوي فيلم الحريفة، ويضم العمل مجموعة كبيرة من الأبطال الشبابية أبرزهم نور النبوي في أولى بطولاته السينمائية، ونجم كرة القدم السابق والإعلامي أحمد حسام ميدو كممثل لأول مرة، والنجم الصاعد أحمد غزي، ونور إيهاب، خالدالذهبي، سليم الترك، ومغني الراب كزبرة والذي يعد أول عمل عمل سينمائي له، والفيلم من إخراج رؤوف السيد، تأليف إياد صالح، وإنتاج طارق الجنايني.



أحداث فيلم الحريفة





وتدور أحداث فيلم "الحريفة" في إطار الدراما والأكشن، حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.





أغنية "اسأل عني"

طرحت شركة "سينرجي فيلمز" أغنية "اسأل عني" من فيلم "الحريفة"، ويشترك في أدائها الفنان نور النبوي وكزبرة.

أغنية "اسأل عني" من كلمات وألحان محمد خالد خميس وإخراج إفيكت، وتم طرحها في إطار الترويج لفيلم "الحريفة".

مسلسل عتبات البهجة

انضم مؤخرًا لمسلسل “ عتبات البهجة ” مع النجم يحيى الفخراني ومن تأليف مدحت العدل ومأخوذ عن رواية لـ إبراهيم عبدالمجيد، ومنإخراج مجدي أبو عميرة وإنتاج جمال العدل، والعمل مكون من 15 حلقة ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل.





آخر أعمال نور النبوي

يذكر أن نور النبوي شارك في مسلسل الأجهر الذي تم عرضه في رمضان الماضي، بطولة عمرو سعد، درة، سيد رجب، ناهد السباعي،سارة سلامة، محمود قابيل، خالد زكي، عمرو عبدالجليل وآخرين، والعمل من تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامي.

كما شارك في مسلسل الكتيبة 101، بطولة عمرو يوسف، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، وفاء عامر، أحمد عبدالله محمود، ميرنا نورالدين، وليد فواز، ومحمود ياسين جونيور، ومن تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة.



