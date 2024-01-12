نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد سعد لأطفال غزة.. 'فاكرني وانا ناسيكم!' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعرب النجم أحمد سعد عن استيائه إزاء عدم تذكره لما يعانيه الشعب الفلسطيني في غزة، رغم أن أغانيه كانت حاضرة في لحظات صعبةلهم.



تعليق أحمد سعد على غناء أطفال غزة

أحمد سعد نشر فيديو لطفلة مصابة تجلس مع أسرتها في سيارة الإسعاف، حيث غنت "اختياراتي مدمرة حياتي". رصدنا أيضًا رقصالأطفال على أنغام "إيه اليوم الحلو دا". وعبر عن ذلك عبر حسابه على Instagram "أكتر شيء تعبني لما شوفت الڤيديو دا..

ناس فاكرني في عز وجعهم

وأنا عايش وناسي أوجعاهم".



أخر أعمال أحمد سعد

تجدر الإشارة إلى أن أحمد سعد قدم مؤخرًا أغنيتين كجزء من إعلانات أفلام موسم رأس السنة لعام 2024. الأغنية الأولى بعنوان "كده لأ" تابعة لفيلم "أبو نسب" الذي يقوم ببطولته محمد إمام. الكلمات من تأليف منة عدلي القيعي، والألحان من صنع إيهاب عبد الواحد، وتوزيعالموسيقى من إبداع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت، بينما قام بالميكس والماستر هاني محروس.



أحمد سعد وبهاء سلطان

أطلق أحمد سعد بالتعاون مع بهاء سلطان أغنية "كله فالصو"، التي تُعتبر الأغنية الدعائية لفيلم "عصابة عظيمة"، الذي يقوم ببطولتهالفنانة إسعاد يونس. في هذه الأغنية، شاركت إسعاد يونس أيضًا، وكتب كلماتها مصطفى البرنس وفلبينو، وصاغ أحمد طارق يحيىاللحن، وتم إنتاجها بواسطة شركة مزيكا برعاية المنتج محمد جابر.



