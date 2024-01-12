نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالرموز واللافتات والملابس.. "زينهم" و"حالة خاصة" أعمال درامية مصرية ساندت القضية الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دائمًا ما تساند الأعمال المصرية القضية الفلسطينية فهي تلقى إهتمام كبير من قِبل المصريين، فليس مجرد حدود تفصل بين الشعب الفلسطيني والمصري بل أنها قصة حب وأخوة تجمعهم منذ آلاف السنين، ودائمًا ما تسعى مصر لحل القضية الفلسطينية وعودة الحق لأصحابه شعبًا وقيادة.

ولأن الفن رسالة فقد سلطت بعض الأعمال الدرامية مؤخرًا الضوء حول دعم القضية الفلسطينية، خاصة مع تزامن تصوير عدد من مشاهد المسلسلات وعرضه مع اندلاع أحداث فلسطين.

الأعمال الدرامية المصرية تواصل سرد القضية الفلسطينية

البداية مع مسلسل "زينهم" حيث حرص صناع العمل على دعم القضية الفلسطينية بإحدى مشاهده من خلال الخلفيات والمشروبات المصرية والتي تدعم الشعب الفلسطيني، حيث ظهرت الفنانة سلمى أبو ضيف والتي تلعب دور "جميلة" وفي الخلفية على صخر امام الشاطئ في الإسكندرية، ظهر نقش، وعلى السور الخاص به عبارة "فلسطين ليست محتوى غزة تموت".

كما ظهر في أحد المشاهد الفنان علي السبع وهو يرتدي «كاب» مرسوم عليه علم فلسطين، وأيضًا ظهر في أحد المشاهد زجاجات من مشروب غازي محلي انتشر مؤخرًا كبديل بعد مقاطعة المصريين للمنتجات الأمريكية الداعمة للكيان الصهيوني.

بالإضافة لظهور الفنان أحمد داوود وهو يتناول رقائق بطاطس محلية بدلًا من منتج أمريكي شهير تفعيلًا للمقاطعة.

أما في مسلسل "حالة خاصة" ظهرت في أولى حلقاته التضامن مع فلسطين في مشهد من الحلقة الأولى وتأكيد دعمهم ومساندتهم الكاملة للقضية الفلسطينية، ففى مشهد المكتبة تذهب "رام الله" والتي تجسد دورها الفنانة هاجر السراج وهى تمسك في يدها حقيبة على شكل خريطة فلسطين ومكتوب عليها رام الله، وتبحث في المكتبة عن رواية " أعراس آمنة" للشاعر والروائى الفلسطيني إبراهيم نصر الله، تحية من أبطال العمل لأهل غزة، وهي إحدى روايات سلسلة "الملهاة الفلسطينية"، والمكونة من ثماني روايات عن القضية الفلسطينية وهي التحية التي كانت محل إشادة من الروائي الفلسطيني إبراهيم نصر الله.

هذه المشاهد في العملين عبرت عن غضب الشعب المصري مما يمر به الشعب الفلسطيني الشقيق، ومقاطعة المنتجات الأمريكية لدعم القضية الفلسطينية مما أثارت تفاعلًا هائلًا من الجمهور ونألت إعجابهم.