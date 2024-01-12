نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر عاشور يحتل المركز الأول في يوتيوب بـ هيجيلي موجوع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتل النجم تامر عاشور المركز الأول على تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب، بأغنيته الجديدة، هيجيلي موجوع، وذلك بعد طرحها بساعات على قناته الرسمية على التطبيق.









وحقق عاشور نجاحًا كبيرًا بالأغنية حيث اقتربت من تخطي حاجز الـ 500 ألف مشاهدة بعد طرحها بساعات قليلة على تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب.





تفاصيل أغنية هيجيلي موجوع





وأغنية هيجيلي موجوع لـ تامر عاشور منكلمات عليم، توزع موسيقي عمرو الخضري، جيتار مصطفى نصر.





كلمات اغنية هيجيلي موجوع تامر عاشور

هيجيلي موجوع

دموعه في عينه تعبان

هديله اسبوع هيجي بعديها ندمان

هيجيلي ويشوف ساعتها انا ناوي على ايه

هيجيلي والخوف باين في كلامه وعينيه

هيجيلي موجوع

دموعه في عينه تعبان

هديله اسبوع هيجي بعديها ندمان

هيجيلي ويشوف ساعتها انا ناوي على ايه

هيجيلي والخوف باين في كلامه وعينيه

هيشوف وش تاني مني ياريت ما يشوفوش

معقول لما يجي بعد اذاه ما اوجعوش

ده انا ناوي لو فاق

ماسيبش كلام ما اقولهوش

هيغيب يروح فين

في مين ناس راحو وماجوش

مسكين وغلبان قالولي بعديك خلاص ضاع

اه يا عيني عشمان

قولولوا خلصانة بوداع

وهيجي ويروح لكن عالفاضي ومفيش

الصورة بوضوح

بقت بيموت وانا بعيش

مسكين وغلبان قالولي بعديك خلاص ضاع

اه يا عيني عشمان

قولولوا خلصانة بوداع

وهيجي ويروح لكن عالفاضي ومفيش

الصورة بوضوح

بقت بيموت وانا بعيش

هيشوف وش تاني مني ياريت ما يشوفوش

معقول لما يجي بعد اذاه ما اوجعوش

ده انا ناوي لو فاق

ماسيبش كلام ما اقولهوش

هيغيب يروح فين

في مين ناس راحو وماجوش

الجمهور يشيد بأغنية هيجيلي موجوع

وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي: "جامدة جدا، أجمد من كده مش هتلاقي، الأغنية المعتمدة هاي الفترة، رايق جامد وده العاد بتاع تامركدا كدا".

تامر عاشور يروج لأغنية "هيجيلي موجوع"





وكان قد روج عاشور للأغنية عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام، حيث شارك فيديو من الأغنية، وعلق عليهقائلًا: "هيجيلي موجوع يوم الخميس الساعة ٧ على يوتيوب”.



آخر أعمال تامر عاشور

والجدير بالذكر آخر أعمال تامر عاشور أغنية "عديت"، والتي نالت على إعجاب الجمهور، وتصدرت الترند فور نزولها.



