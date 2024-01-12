نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأحد.. أيمن يونس وأسامة عرابي ضيفا "الكابتن" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الكابتن أحمد حسن في برنامجه "الكابتن" على قناة "dmc"، مساء يوم الأحد المقبل، أيمن يونس نجم نادي الزمالك السابق وأسامة عرابي نجم نادي الأهلي السابق.

يتحدث "يونس" و"عرابي" خلال اللقاء الذي يذاع في تمام الحادية عشر مساء، عن بطولة كأس الأمم الأفريقية ويحللان مباراة مصر الأولى أمام موزمبيق في ضربة البداية في مشوار الفراعنة في "الكان" كما يكشفان عن حظوظ كل الفرق.

كما يكشف الضيفان خلال الحوار عن، من هو الحصان الأسود المنتظر في البطولة؟ كما يتحدثان عن العديد من الملفات على الساحة الرياضية في الفترة الأخيرة.

أخر تصريحات أيمن يونس

وقال يونس، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة الزمالك: "زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي تمنح لاعبي منتخب مصر دافع معنوي قوي للاعبين قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية".

وأضاف نجم الزمالك السابق: "محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي أفضل لاعب في العالم خلال الوقت الحالي، ووجود صلاح وتريزيجيه ومرموش قوة كبيرة للمنتخب الوطني في بطولة أمم إفريقيا".

وتابع: "يجب على فيتوريا أن يستغل ودية تنزانيا أفضل استغلال وتكون بروفة أخيرة قبل انطلاق البطولة".

واستطرد أيمن يونس: "أحمد مصطفى "زيزو"، نجم القلعة البيضاء ومنتخب مصر، من أهم لاعبي الفراعنة، وهو لاعب مهم لأي مدير فني وعليه استغلاله أفضل استغلال داخل الملعب وخلال بطولة كأس الأمم الأفريقية".

وشدد على أن معسكر الإمارات سيفيد الفريق الأبيض من الناحية الفنية، والجهاز الفني سوف يستعيد لاعبين غائبين منذ فترة طويلة خلال معسكر الإمارات وأهمهم محمود الونش ومصطفى شلبي وهما عنصران مؤثران للغاية".

واختتم أيمن يونس تصريحاته قائلا: "يجب أن يستفيد الزمالك خلال معسكر الإمارات في جماعية الأداء وهذا شيء يفتقده الفريق في الفترة الماضية".