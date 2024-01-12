نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاليمار شربتلي عن خالد يوسف:"أنا اتجوزت مخرج مش شيخ مسجد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في حلقة مميزة ومليئة بالأسرار حلت الفنانة السعودية شاليمار شربتلي، في ضيافة أحد البرامج التلفزيونية، وكشفت العديد من الأسرار في حياتها الشخصية والمهنية، بالإضافة لحديثها عن علاقتها بزوجها المخرج خالد يوسف، وأشارت إلى أنها لا تتفق معه سياسيًا.

فقد بدأت الفنانة شاليمار شربتلي حديثها عن طفولتها حيث قالت: “بدأت رسم في سن صغير، ولما بنتي تيجي تتجوز مش هحب جوزها، لأني محستش أن ربنا طبطب عليا ولا إداني إلا لما شوفتها، وكل اللي فات مالوش قيمة”.

أما عن زوجها المخرج خالد يوسف، علقت قائلة: “أنا وزوجي خالد يوسف مختلفين، أنا ضده سياسيًا ضده في كل حاجة وأنا لا أتفق مع خالد إلا في حاجة واحدة أنه مخرج مهم”.

شاليمار تكشف عن رأيها في المخرج خالد يوسف

وعن رآيها في عمل زوجها، علقت شاليمار قائلة:"خالد يوسف وعاطف الطيب أهم مخرجين العالم العربي، ومش بغير على خالد لأن ده مجاله، أنا متجوزتش شيخ مسجد أنا اتجوزت مخرج، وهو اتجوز رسامة، هو حواليه ناس كتير والرسامة حواليها ناس كتير".

وعن اختيار اسم ابنتهما قالت: “مش أنا اللي اختارت الاسم لبنتي، لكن اللي اختاره خالد يوسف، واتفاجئت بيه بيكتب اسمها شاليمار، وهو فعلًا كان وقتها رومانسي”.