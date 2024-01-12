نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كواليس جديدة لـ فيلم "ولاد رزق 3" من الرياض (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل فريق عمل فيلم "ولاد رزق" الجزء الثالث تصوير المشاهد الخاصة بالعمل من داخل مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وقام المخرج طارق العريان بمشاركة جمهوره كواليس جديدة من الفيلم.

وفي سياق آخر تحدث الفنان أحمد عز عن التحضيرات الخاصة بفيلمه ولاد رزق الجزء الثالث، وذلك من خلال لقاء تلفزيوني عبر إحدى شاشة القنوات السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

ولاد رزق

تصريحات أحمد عز:

وقال عز خلال اللقاء أن فيلم ولاد رزق من الأفلام المحببة لدي الجمهور، لذلك يجب أن يكون الجزء الثالث مختلف تمامًا عن ما قدم في الجزء الأول والثاني".

وأضاف:" وخاصة أن الجمهور في هذا الوقت لا يجوز أن تقدم له أي شئ، فهو مطلع على كل العالم ويرى كيف تطور السينما، لذلك يجب أن تقدم له شئ مختلف وفكر جديد".

أحمد عز: سعيد بوجود آسر ياسين في ولاد رزق:

وقد أعرب عز عن سعادته بوجود آسر ياسين في الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق وقال:" آسر ياسين نجم كبير وأنا سعيد وتشرفت أنه معانا في ولاد رزق ويارب نقدم حاجه حلوة تعجب الجمهور".

ولاد رزق

من هم نجوم فيلم ولاد رزق؟

ويشارك في بطولة فيلم ولاد رزق الجزء الثاني، عدد كبير من النجوم منهم أحمد عز، أحمد الفيشاوي،أحمد داوود، عمرو يوسف، نسرين أمين، كريم قاسم، سيد رجب، محمد ممدوح، وندى موسى، ماجد الكدواني، وغيرهم، بجانب مجموعة من النجوم كضيوف الشرف من إخراج طارق العريان.

ويذكر أن يواصل النجم أحمد عز تصوير فيلمه الجديد "فرقة الموت" الذي بدأ تصويره الشهر الماضي. يشارك أحمد عز في بطولة الفيلم مع آسر ياسين ومنة شلبى ومحمود حميدة وبيومي فؤاد وعدد آخر من النجوم، وتدور أحداث الفيلم في فترة الأربعينات في إطار تشويقى أكشن، الفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء الديب.

آخر أعمال أحمد عز:

وجدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد عز هو فيلم "كيرة والجن" الذي عرض في عيد الفطر الماضي، وشارك في بطولته أحمد عز، كريم عبدالعزيز، سيد رجب، هند صبري، وغيرهم من إخراج مروان حامد، وتأليف أحمد مراد.