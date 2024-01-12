نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد يوم من طرحها.. هيجيلي موجوع لـ تامر عاشور تتخطى 400 ألف مشاهدة على يوتيوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر النجم تامر عاشور تريند تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب بأغنيته الجديدة، هيجيلي موجوع، وذلك بعد يوم من طرحها عبر قناته الرسمية على يوتيوب.





وحقق تامر عاشور نجاحًا كبيرًا بأغنية هيجيلي موجوع، حيث اقتربت من حاجز الـ 500 ألف مشاهدة بعد طرحها بساعات قليلة عبر تطبيق يوتيوب لتكون ضمن قائمة الأغاني الأعلى بحثًا وإستماعًا.





تفاصيل أغنية هيجيلي موجوع لـ تامر عاشور





أغنية "هيجيلي موجوع" من كلمات عليم، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري ويتعاون في إنتاجها مع بنش مارك.





كلمات اغنية هيجيلي موجوع تامر عاشور

هيجيلي موجوع

دموعه في عينه تعبان

هديله اسبوع هيجي بعديها ندمان

هيجيلي ويشوف ساعتها انا ناوي على ايه

هيجيلي والخوف باين في كلامه وعينيه

هيجيلي موجوع

دموعه في عينه تعبان

هديله اسبوع هيجي بعديها ندمان

هيجيلي ويشوف ساعتها انا ناوي على ايه

هيجيلي والخوف باين في كلامه وعينيه

هيشوف وش تاني مني ياريت ما يشوفوش

معقول لما يجي بعد اذاه ما اوجعوش

ده انا ناوي لو فاق

ماسيبش كلام ما اقولهوش

هيغيب يروح فين

في مين ناس راحو وماجوش

مسكين وغلبان قالولي بعديك خلاص ضاع

اه يا عيني عشمان

قولولوا خلصانة بوداع

وهيجي ويروح لكن عالفاضي ومفيش

الصورة بوضوح

بقت بيموت وانا بعيش

مسكين وغلبان قالولي بعديك خلاص ضاع

اه يا عيني عشمان

قولولوا خلصانة بوداع

وهيجي ويروح لكن عالفاضي ومفيش

الصورة بوضوح

بقت بيموت وانا بعيش

هيشوف وش تاني مني ياريت ما يشوفوش

معقول لما يجي بعد اذاه ما اوجعوش

ده انا ناوي لو فاق

ماسيبش كلام ما اقولهوش

هيغيب يروح فين

في مين ناس راحو وماجوش



الجمهور يشيد بأغنية هيجيلي موجوع لـ تامر عاشور

وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي: "جامدة جدا، أجمد من كده مش هتلاقي، الأغنية المعتمدة هاي الفترة، رايق جامد وده العاد بتاع تامر كداكدا".

آخر أعمال تامر عاشور

والجدير بالذكر آخر أعمال تامر عاشور أغنية "عديت"، والتي نالت على إعجاب الجمهور، وتصدرت الترند فور مشاركتها له عبر قناته الرسمية على تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب.