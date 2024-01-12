نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسالة واتساب.. محمد عدوية يخوض التلحين في أحدث أغانيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح الفنان محمد عدوية أحدث أعماله الغنائية والتي تحمل اسم "رسالة واتساب" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وأغنية ‘رسالة واتساب’ من كلمات محمد عبد الجابر وألحان محمد عدوية وتوزيع بيشوي صفوت، وإنتاج شركة 'كلمة' للمنتج ياسر حسنين.





آخر أعمال محمد عدوية

يذكر أن آخر أعمال محمد عدوية كان طرحه أغنية "قبطان سفينتي" عبر يوتيوب والتي حققت نجاحًا كبيرًا فور نزولها، وأغنية "قبطان سفينتى" من كلمات مهاب الجزائري وتوزيع وألحان مونتي.

وتقول كلمات الأغنية: "مية هوا أرض بور واقف مستني أنا لآخر الطابور الدنيا مالها الحب خانها الواقع سابها قابلت الخيال فاليها غنا مالي انا بالعالم ده مش داري بيه ليه عايزني اشغل بالي تاني بيه عامل لليأس ميوت قالب الخوف برموت راعب الحياه بالموت اسابق الصوت بالضوء ألخص الكون في ستور اشوط انا برجلي نجوم ماتفوق مين اللي كدب قال انك مالكش عزيز ياليل دنيا لعبه خسرت فيها اني اخسر ماتفتكرش اني بعدك مش هقدر قالولي ماتكملش بطل وانا بسافر من الفكره لفكره التانيه بخطوه راكب دماغي مش راكب الموج قبطان سفينتي في بحر مصاصين الدم بصطاد بعقلي مش زيهم انا غشيم برمي سنارتي في الوحوش شغال بلم نداهه تنده عليا بصوت معزوف خدت الاصيل وسابت من الخسيس ألوف واقفين صفوف واخدين منها كفوف هدوس وجايلك مهما كانت الظروف".

من ناحية أخرى، كشف محمد عدوية، في تصريحات تلفزيونية مؤخرا عن تحضيرات أغنية جديدة تجمعه بوالده، الفنان الكبير أحمد عدوية قائلا: "ده الأستاذ الكبير بتاعنا ده الأسطورة، بنعمل حاجة بس لسه بنشوف الكلام بتاعها اللي هيليق وبنشوف اللحن لسه تحت ورشة عمل".