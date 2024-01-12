تزامنًا مع أمم إفريقيا أشهر أفلام السينما المصرية التي تناولت عالم كرة القدم

القاهرة - محمد ابراهيم - ساعات قليلة تفصلنا عن بطولة أمم إفريقيا في نسختها 43، ولأن عالم كرة القدم هو الأكثر متعة وإثارة ومحبي الساحرة المستديرة يمتد من المغرب إلى المشرق، حرصت السينما المصرية خلال سنواتها تقديم هذا العالم الممتع في أكثر من عمل فني.

وبمشاركة نجوم الكرة أيضًا ليكون الأكثر واقعيه وتسليط الضوء على كواليس عالم كرة القدم، وما يحدث خلال دقائقه الغالية والمهمة على محبيه.

وفي هذا التقرير يبرز لكم دوت الخليج الفني أشهر أفلام كرة القدم وحققت نجاحًا كبيرًا:

فيلم "رجل فقد عقله":

عرض الفيلم لأول مرة في دور العرض عام 1980 وهو من بطولة عادل إمام وحارس مرمي النادي الأهلى السابق إكرامي، وجسد عادل إمام خلال أحداث الفيلم لاعب كره.

فيلم "غريب في بيتي":

عرض عام 1982، ومن بطولة نور الشريف وسعاد حسني، وتدور أحداثه هو لاعب كره قدم يدعي شحاته ابو كف ويلعب في نادي الزمالك ليتعرض لعملية نصب من خلال سمسمار في إطار كوميدي، والعمل من تأليف وحيد حامد، وإخراج سمير سيف.

غريب في بيتي

فيلم "4_2_4":

ويعتبر الفيلم من اشهر الأفلام التي تناولت عالم كرة القدم، والفيلم من بطولة يونس شلبي وعرض عام 1981، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول شاب يرث نادي رياضي من والده ويحاول المنافسه به على البطولات، ويشارك في بطولة الفيلم كلا من يونس شلبي، سمير غانم، وحيد سيف، لبلبة، أحمد عدوية والفيلم من إخراج أحمد فؤاد.

فيلم "الحريف":

وتدور أحداث الفيلم حول فارس الذي يعد من أكثر لاعبين موهبة في مصر القديمة، ويهوى باستمرار لعب مباريات الكرة في الشارع، ويتم المراهنة عليه من أكثر من طرف، نظرًا لموهبته الكبيرة في لعب كرة القدم.

فيلم الحريف

ويشارك في بطولة الفيلم كلا من عادل إمام، فردوس عبدالحميد،نجاح الموجي عبدالله فرغلي، تأليف بشير الديك، وإخراج محمد خان، وعرض الفيلم عام 1984.

فيلم "العالمي":

عرض الفيلم لأول مره عام 2009 وتدور أحداثه حول شاب موهوب يعشق كره القدم، لكن يقف والده عائق في طريق حلمه، ليقرر التمرد والسعي وراء حلمه، ويلعب في أشهر الأندية المصرية والعالميه، وتكون النهاية وصوله بمنتخب مصر إلى كأس العالم.

العالمي

وشارك في بطولة الفيلم كلا من يوسف الشريف، صلاح عبدالله، محمد لطفي، دلال عبدالعزيز، أروي جوده، رحمه حسن، وغيرهم، والفيلم من إخراج أحمد مدحت.

فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي":

عرض الفيلم عام 2023 وتدور أحداثه حول شاب يهوي كره القدم، ويكرر أن يمثل أنه كفيف للمشاركة في فريق كره القدم للمكفوفين والسفر معاهم للمشاركة في بطولة دولية.

والعمل من بطولة محمد فراج، نيللى كريم، بيومي فؤاد، محمد مغربي، ومن إخراج عمر هلال.

ڤوي ڤوي ڤوي

فيلم "الحريفة":

عرض الفيلم مطلع العام الجاري وهو من بطولة مجموعة من الشباب بالمشاركة مع لاعب كره القدم ميدو، تدور أحداث فيلم الحرّيفة في إطار من الدراما والأكشن حول ماجد لاعب كرة القدم الخماسية الذي يخوض معركة مع أقرانه من محترفي كرة القدم من الطبقتين؛ العليا التي كان ينتمي إليها، والدنيا التي أصبح فردًا منها.