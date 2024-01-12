نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ دبي.. استقبال حافل لـ تامر حسني وابنته استعدادًا لحفله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان تامر حسني لإحياء حفل غنائي، في سكاي دايف بدبي، من الرابعة عصرًا حتى الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، يوم السبت الموافق 13 يناير.

ونشر الفنان تامر حسني مجموعة من الصور برفقة أبنته تاليه، أثناء وصولهم إلى دبي، وعلق قائلًا:‎"وصولي دبي انا وتاليه مطقمين ولابسين زي بعض بالمناسبه والله الاستقبال ده حصل عشان تاليه كل الحب والاحترام للمنظمين الكرام.. وإدارة فندق palazzo Versace Dubai…جماهير دبي الغاليين منتظركم بكرا ان شاء الله في الحفلة".

كما كشف الفنان تامر حسني عن استعداده لحفله ونشر عبر حسابه بتطبيق “انستجرام”، البرومو الدعائي للحفل، وكتب: “الجماهير الغالية في دبي وحشتوني جدًا.. مستنيكم يوم 13 يناير في سكاي دايڤ هكون إن شاء الله افتتاح الفقرة الغنائية”.

تامر حسني يقترب من كسر حاجز الـ 7 مليون بفيديو كليب "موحشتكيش"

ومن جانب آخر، يستمر الفنان تامر حسني على حصد نجاح فيديو كليب أغنيته الجديدة “موحشتكيش”، ضمن ألبوم "هرمون السعادة"، والتي تشاركه في الفيديو كليب الفنانة ثراء جبيل، حيث تظهر أنها حبيبة تامر حسني في الكليب وهو يغني لها.

فقد تربع الفنان تامر حسني على المركز الأول على “اليوتيوب”، بفيديو كليب “موحشتكيش”، وحققت نجاحًا هائلًا فور طرحه على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات “اليوتيوب”، حيث اقتربت من كسر حاجز الـ 7 مليون مشاهدة في أقل من يومين من طرحها عبر المنصات الموسيقية المختلفة.