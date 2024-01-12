تعرف على مواعيد عرض "وبينا ميعاد"

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت قناة DMC على حسابها الرسمي في "إنستجرام" عن جدول عرض الجزء الثاني من مسلسل "وبينا ميعاد"، بعد نجاح الجزءالأول.





تم الإعلان عن مواعيد عرض الجزء الثاني من مسلسل "وبينا ميعاد" على قنوات DMC، وهي من السبت إلى الأربعاء الساعة 8 مساءً،وفقًا لتصريح القناة.



فريق عمل وبينا ميعاد

فريق عمل مسلسل "وبينا ميعاد" للجزء الثاني يستمر، ويضم الفنانة أميرة أديب، وقد حظيت مشاركتهم بتفاعل إيجابي من قبل الجمهوربعد استفتاء صبري فواز عبر فيسبوك.





"وبينا ميعاد" نجح في خلق جو من المتعة والمصداقية من خلال أحداثه الملهمة وأداء نجومه الذين أصبحوا جزءًا لا يتجزأ من حياةالمشاهدين.





نجح المسلسل في جذب إعجاب الجمهور من خلال تقديمه لقضايا اجتماعية بشكل واقعي ومؤثر، ويركز بشكل خاص على قضايا الشبابوالأسرة. حقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه، بطولة صبري فواز وشيرين رضا ومدحت صالح.





"وبينا ميعاد" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بإخراج هاني كمال. يقدم المسلسل استكشافًا لتفاصيل الحياة ومشكلاتالأسرة في الطبقة المتوسطة بشكل كوميدي اجتماعي.





"وبينا ميعاد" حاز على إعجاب الجمهور منذ الحلقات الأولى وحتى الثلاثين، وتفاعل ملحوظ عبر وسائل التواصل الاجتماعي. العمل يضمنخبة من النجوم بما في ذلك صبري فواز، شيرين رضا، مدحت صالح، وعدد آخر من الفنانين المميزين.





"وبينا ميعاد" يقدم رؤية درامية اجتماعية كوميدية، حيث يسلط الضوء على تفاصيل الحياة ومشكلاتها، ويتناول أزمات تربية الأبناء فيالطبقة المتوسطة. يستكشف الحياة في البيوت وأماكن العمل والدراسة، ويقدم حلًا عمليًا للمشاكل اليومية التي يمكن مواجهتها.

قصة مسلسل وبينا ميعاد



"وبينا ميعاد" يروي قصة عائلتين مختلفتين؛ عائلة حسن (صبري فواز)، الذي يربي أربعة أولاد بعد وفاة زوجته، وعائلة نادية (شيرين رضا) التي تواجه التحديات بتربية أربع فتيات بعد الطلاق. تتناول القصة تفاصيل الحياة اليومية والتفاعلات بين أفراد العائلتين، مع تحدياتوديناميات مختلفة.