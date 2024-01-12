نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على حقيقة وجود جزء ثاني من "سفاح الجيزة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المؤلف محمد صلاح العزب أنه يعمل حاليًا على كتابة جزء ثانٍ من مسلسل سفاح الجيزة،ولكن بتوجيه مختلف. سيكون الجزء الثاني سلسلة جرائم تستند إلى قصص حقيقية مع شخصيات مختلفة، مؤكدًا أن قصة سفاح الجيزةانتهت في الجزء الأول.





وذلك في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير على برنامج "صباح البلد"، حيث أكد مؤلف مسلسل سفاح الجيزة أن نجاح العمل تجاوزالتوقعات بفضل الجهد الكبير خلال عامين ونصف في التنفيذ والتحضير والكتابة والتصوير.





وأشار المؤلف إلى أن هناك تعديلات على القصة الحقيقية للسفاح، مع التحدي الذي يتمثل في مناقشة قضية لا تزال قيد المحكمة، وأنالجاني لا يزال على قيد الحياة دون تنفيذ حكم الإعدام.





محمد صلاح العزب أوضح أن مسلسل سفاح الجيزة لا يهدف لتوثيق حياة السفاح، حيث لا يُعتبر بطلًا. قال إنه اقتصر على جمع معلوماتحول السفاح والقضية والضحايا، مع الحرص على احترام أسر الضحايا وعدم التجني عليهم.





وصرح إنه تم الترشيح في البداية للفنان كريم عبدالعزيز، ولكن تم اختيار أحمد فهمي من قبل جهة الإنتاج منذ البداية، على الرغم من تغييرالمخرجين. وأشير إلى وجود تخوفات بسبب تفوق أحمد فهمي في مجال الكوميديا.





مؤكدًا على صعوبة كتابة وتصوير مشاهد القتل في مسلسل سفاح الجيزة، أشار الكاتب محمد صلاح العزب إلى أن تقديمها بشكل دمويكان ضروريًا لتجنب تعاطف الجمهور مع السفاح.





في ختام حديثه، أكد الكاتب محمد صلاح العزب على حبه لتنويع في الكتابة، مشيرًا إلى أن حالة العشق تختلف عن أزمات النسب ودلعالبنات وشخصيات مثل رانيا وسكينة وسفاح الجيزة.