في 20 يومًا فقط.. فيلم Aqua man يحصد 400 مليون دولار

القاهرة - محمد ابراهيم - تم جمع إيرادات قدرها 388 مليونًا و234 ألف دولار عالميًا حتى الآن للجزء الثاني من فيلم Aquaman، المعروف باسم Aquaman and the Lost Kingdom، الذي أُصدِر في 20 ديسمبر الماضي.





تم تحقيق إيرادات بلغت 101 مليون و734 ألف دولار في دور العرض الأمريكية، و236 مليونًا و500 ألف دولار في دور العرض العالميةلفيلم "Aquaman And The Lost Kingdom".





الفيلم، الذي يخرجه جيمس وان، يروي تعاون أكوامان (جايسون موموا) مع شقيقه المسجون أورم (باتريك ويلسون) لحماية المملكة من غضببلاك مانتا (يحيى عبد المتين الثاني).





يضم الفريق التمثيلي أعضاءً عائدين، مثل آمبر هيرد في دور ميرا، ودولف لوندجرين في دور الملك نيريوس، ونيكول كيدمان في دور أتلانا،وراندال بارك في دور دكتور ستيفن شين، وتيمويرا موريسون في دور توم كاري. وتشكل فنسنت ريجان وإنديا مور وجاني تشاو الإضافاتالجديدة.





واجتاحت عدة تأخيرات أثرت على "Aquaman And The Lost Kingdom"، حيث كان من المفترض إطلاقه في ديسمبر من العامالماضي 2022، لكن تم تأجيله بسبب جائحة كورونا وتغيرات في جدول الإصدارات في شركة Warner Bros. بعد تولي جيمس جانوبيتر سافران رئاسة استوديوهات DC.