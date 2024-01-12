نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الاسكندراني" يتخطى حاجز الـ10 مليون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم "الإسكندرانى" للنجم أحمد العوضى إيرادات تجاوزت المليون و753 جنيهًا أمس الخميس، وبهذا يصل إجمالي إيرادات الفيلمخلال 8 أيام إلى 10 ملايين و37 ألف جنيه.





فيلم "الإسكندرانى" هو من إبداع أسامة أنور عكاشة في السيناريو وتوجيه خالد يوسف، ويتألق بتمثيل نخبة من النجوم، بما في ذلك أحمدالعوضى، زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، وعصام السقا، وغيرهم. الفيلم تحت إشراف عام من أحمد عفيفى وإنتاج عبد اللهأكرم، ويتميز بتقنيات تصوير سامح سليم وديكور من إبداع أحمد عباس، بالإضافة إلى ملابس من تصميم مونيا فتح الباب.





تدور أحداث الفيلم في قلب مدينة الإسكندرية، حيث يواجه بكر (أحمد العوضى) صراعات مع والده. يقرر السفر إلى الخارج برفقة صديقهزكى (عصام السقا) بهدف تحقيق هدفه وتطوير ذاته. وعند عودته، يكتشف بأن تلك الأزمات لا تزال تتربص به، ويتناول الفيلم هذه التحدياتفي إطار اجتماعي مشوق مع نكهة من الأكشن المثير.





يذكر أنه تم اطلاق أغنية "أنا وابني" بصوت المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة على قناة "روتانا ستديوز" الرسمية على موقع يوتيوب. تعتبر هذه الأغنية إحدى أهم أغاني فيلم "الإسكندراني". تمت كتابة كلمات الأغنية من قِبل الشاعر جمال بخيت، وألحانها من تأليف شريفحمدان، بينما قام طه الحكيم بتوزيعها. يأتي إصدار هذه الأغنية في وقت متزامن مع نجاح فيلم "الإسكندراني" في دور العرضالسينمائي.