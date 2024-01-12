نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليسا تتصدر غلاف مجلة بيلبورد لشهر يناير (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدرت المطربة اللبنانية إليسا غلاف مجلة "بيلبورد" لشهر يناير تحت عنوان "اليسا ما بين القوة والرومانسية حالة فنية فريدة".

وعلى الفور تفاعل جمهور ملكة الاحساس مع الخبر بشكل كبير مما جعلها تتصدر تريند منصة اكس، ووصفها الجمهور بالنجمة الإستثنائية التي من المستحيل أن تتكرر في هذا الزمن.

ويعتبر هي ليست المرة الأولي التي تتصدر فيها إليسا غلاف أشهر المجلات العالمية والعربية، وذلك تقديرًا لمسيرتها الفنية الحافلة والمميزة.

تعليقات الجمهور حول تصدر إليسا غلاف مجلة " بيلبورد":

وفي هذا السياق يبرز لكم دوت الخليج الفني بعض من تعليقات الجمهور:

_ ‏النجمة الاستثنائية التي لن يكررها الزمن وحالة برا التصنيف في كل شيء أنها ‎اليسا.

_ الظاهر انو سنة 2024 رح تكون سنة إليساوية بإمتياز ان شاء الله ‎ملكه الاحساس ‎اليسا ناوية على ذلك، يوم بعد يوم عم افتخر بكوني فان الك.

_ ملكة الفن والاحساس ونجاحات والبومات والمبيعات والجمهور ملكة بي كل شي.

اليسا

وفي سياق آخر قد صدر حكم قضائي مؤخرًا لصالح إليسا حول خلافها مع شركة وتري بعد أن منعتها الشركة من توزيع الألبوم الخاص بها وقامت بحذف أغنية "العقد" بعد طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب، وأصبح لديها كامل الحق في توزيع الألبوم الخاص بها.

تألق اليسا في حفل نجمات العرب:

ويذكر أن تألقت إليسا في حفل نجمات العرب الذي أقيم في ليلة رأس السنة الميلادية ضمن فعاليات موسم الرياض، بمشاركة كلا من انغام، اصالة، أحلام، أسما لمنور.

وقدمت إليسا خلال الحفل باقة من ألمع أغانيها مع انغام واصالة واحلام، وأشاد عدد من الجمهور بغنائها، وكانت هي الوسيط بتعاون مع المستشار تركي آل شيخ الذي حاول الصلح بين أصالة وأنغام بعد خلاف دام بينهما أكثر من سنتين.

اليسا

آخر أعمال إليسا: