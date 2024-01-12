نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نور النبوي للجمهور السعودي: "استقبالكم لينا أسعدني" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل النجم الشاب نور النبوي وفريق عمل فيلم "الحريفة" بالعرض الخاص للفيلم مساء أمس الخميس بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية.

وحرص نور على توجيه الشكر للجمهور السعودي من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشر صورة له مع البوستر الخاص بالفيلم.

منشور نور النبوي:

وكتب:" أنا وماجد من العرض الأول لفيلم الحريفة في السعودية، أستقبالكم لينا أسعدني واتمني الفيلم يعجب الجمهور السعودي، وكل حبايبنا المصريين المقيمين في كل الوطن العربي".

نور النبوي

تفاصيل فيلم الحريفة:

تدور أحداث فيلم الحريفة في إطار من الدراما والأكشن حول ماجد لاعب كرة القدم الخماسية الذي يخوض معركة مع أقرانه من محترفي كرة القدم من الطبقتين؛ العليا التي كان ينتمي إليها، والدنيا التي أصبح فردًا منها، وحقق الفيلم حتى الآن إيرادات وصلت إلى أكثر من مليون جنية مصري.

اشادات الجمهور على فيلم “الحريفة”:

وقد أشاد عدد كبير من الجمهور وصناع الفن والنقاد بفيلم الحريفة، وفريق العمل، وخاصة المنتج طارق الجنايني الذي دائما ما يكون تركيزه في أعماله على النجوم الشباب، وأيضًا أشاد الجمهور بموهبة نور النبوي الذي يخوض أول بطولة سينمائية له.

ردود الأفعال السعودية على فيلم "الحريفة":

وكانت من أبرز ردود الأفعال من الشعب السعودي على الفيلم جاءت كالآتي:

_'السينما المصرية تزعلني وتصالحني على طول فيلم ممتع وشباب موهوب، يستحق المشاهدة'.

_ ‘والله دون مبالغة...متفرجتش على فيلم مصري من زمان بالجمال والحلاوة دي’.

_ ‘‏يعطيك ألف عافية يا كزبرة.. مرة ضحكتني’.

_ ‘الله يبشركم بالخير يا ‎الحريفة الفيلم مره حلو’.

_ '‏عايز أشكر الفنان يلي اختار كزبرة.. مرة عسل'.

_ ‘مش قادر أتجاوز جمال فيلم الحريفة وعايز تدخلة تاني بس مش عايز ادخلة لوحدي’.

أبطال فيلم “الحريفة”

يذكر أن يضم فيلم “الحريفة” نخبة من نجوم الفن فهو من بطولة نور النبوي، في أولى بطولاته السينمائية، ونجم كرة القدم السابق والإعلامي أحمد حسام ميدو كممثل لأول مرة، والنجم الصاعد أحمد غزي، ونور إيهاب، خالد الذهبي، سليم الترك ومغني الراب كزبرة والذي يعد أول عمل سينمائي، والفيلم من إخراج رؤوف السيد، تأليف إياد صالح وإنتاج شركة TVision.