لميس الحديدي تقدم واجب العزاء في وفاة والدة لطيفة التونسية

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أحمد جودة - القاهرة - حرص عدد من نجوم الفن على تأدية واجب عزاء والدة الفنانة التونسية لطيفة، والمقام حاليًا بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، والتي رحلت عن عالمنا بعد صراع كبير مع المرض.

وحرصت الإعلامية لميس الحديدي على تقديم واجب العزاء في الراحلة السيدة فاطمة والدة الفنانة لطيفة، ومساندة صديقتها النجمة التونسية لطيفة في وفاة والدتها والتي سيطر عليها ملامح الحزن والصدمة خلال تلقيها عزاء.

سبب وفاة والدة الفنانة لطيفة

وكانت والدة لطيفة الحاجة "فاطمة" توفيت داخل أحد المستشفيات الكبرى في القاهرة، بعد صراع مع المرض استمر لما يقرب من شهر كامل، رافقتها لطيفة في المستشفى طوال هذه المدة.

وفاة والدة الفنانة لطيفة التونسية

ورحلت عن عالمنا والدة المطربة لطيفة التونسية، يوم 1 يناير بعد صراع كبير مع المرض، حيث دخلت العناية المركزة في أيامها الأخيرة، وظلت تنازع حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وأعلنت لطيفة وفاة والدتها بعد صراع كبير مع المرض، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: أمي نور عيني حياتي عمري كله في ذمة الخالق العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. في الجنة يا أغلى إنسانة في حياتي.