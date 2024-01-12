نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبلبلة تقدم واجب العزاء في والدة لطيفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة لبلبة على الحضور لتقديم واجب العزاء في وفاة والدة الفنانة لطيفة، والذي أقيم مساء اليوم بقاعة الرزاق في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وظهرت على لطيفة خلال العزاء ملامح الحزن والتأثر لفقدان والدتها الحاجة فاطمة.

حضور عزاء والدة لطيفة

وقد حضر العزاء عدد كبير من النجوم أصدقاء لطيفة، كما حضر السفير التونسي محمد بن يوسف، وزوجته لتقديم واجب العزاء ومواساة لطيفة في مصابها الأليم، كما حضر عدد كبير من الإعلاميين والكتاب.

وكان من أبرز الحضور النجمات نبيلة عبيد، هند صبري، دارين حداد، كندة علوش، أنغام، نادية مصطفى، ريم البارودي، جومانا مراد، كارول سماحة وزوجها رجل الأعمال وليد مصطفى، ومي فاروق، وسلوى خطاب، وإيمي سالم.

كما حضر لتقديم واجب العزاء، المخرج خيري بشارة، والمخرج جميل جميل المغازي، والمخرجة ساندرا نشأت، والفنان منذر رياحنة، ونقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، وهاني رمزي، ومحمد العمروسي، بالإضافة إلى السيناريست أيمن سلامة، والسيناريست أيمن سليم، ومن الإعلاميين حضر عبداللطيف المناوي، وبسمة وهبة وبوسي شلبي، والإعلامي ممدوح موسى، والإعلامية لميس الحديدي، وسهير شلبي.

كما حضر الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، والمحامي محمد حمودة وزوجته، وأمينة القذافي، وزوجة عمار الشريعي والموسيقار زياد الطويل وهاني عزيز، وعلى عبد العزيز.

وفاة والدة لطيفة



يذكر أن توفيت الحاجة فاطمة والدة لطيفة في مطلع شهر يناير بعد صراع مع المرض وعجز الأطباء عن علاجها، ونعت لطيفة والدتها بمنشور على حسابها الشخصي بموقع إنستجرام" بدأته بالآية القرآنية: (وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون) وعلقت قائلة: "أمي نور عيني حياتي عمري كلهفي ذمة الخالق العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. في الجنة يا أغلى إنسانة في حياتي".

وتم نقل جثمان الراحلة إلى مسقط رأسها في تونس لتدفن هناك، حيث كانت تعيش في مصر منذ فترة، ولكن أبناءها قرروا نقلها ودفنها في تونس.