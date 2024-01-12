نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجوم وإعلاميين يساندون لطيفة في عزاء والدتها (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام على مساندة النجمة التونسية لطيفة في عزاء والدتها الذي أقيم اليوم بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

أبرز النجوم والإعلاميين الحاضرين:

وكان من أبرز النجوم الحاضرين للعزاء كلا من بسمة وهبه، بوسي شلبي، أشرف زكي، ريم البارودي، نادية مصطفى، لبلبة، انوشكا، لميس الحديدي، نبيلة عبيد، مي فاروق، وغيرهم.

عزاء والدة لطيفه

وفاة والدة الفنانة لطيفة التونسية

وفي سياق آخر توفيت والدة الفنانة التونسية لطيفة في الأول من شهر يناير الجاري بعد صراع طويل مع المرض، حيث دخلت العناية المركزة في أيامها الأخيرة، وظلت تنازع حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وقد أعلنت لطيفة وفاة والدتها، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: أمي نور عيني حياتي عمري كله في ذمة الخالق العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. في الجنة يا أغلى إنسانة في حياتي.

وحرصت على توجيه الشكر لكل من عاونها من المسئولين في مصر وتونس لنقل جثمان والدتها من مصر إلى تونس وتشييعه في مسقط رأسها، وقالت لطيفة، إنها تشكر كل الوزارات التي ساعدت في نقل الجثمان، موجهة الشكر لله على دفن والدتها في مسقط رأسها بتونس.

عزاء والده لطيفة

آخر أعمال الفنانة لطيفة

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة لطيفة أغنية" سحابة صيف "والأغنية من كلمات محمود ليمان، وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد عادل، وحازت الأغنية على إعجاب الجمهور، وتصدرت الترند فور نزولها.