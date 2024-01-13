سوسن بدر: "حريصة إني متغيرش"

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة سوسن بدر عن عدم شعورها بالتغير على مدار مشوارها الفني مشيرة إلى أنها تكون حريصة على التغيير للأفضل فقط

وقالت سوسن بدر في تصريحات تليفزيونية: “بحمد ربنا اني متغيرتش ومصممة اني متغيرش ولو اتغيرت بكون حريصة إني اتغير للأفضل وعلى قد ما اقدر بحاول احافظ على ده”.

وكشفت سوسن بدر عن أمنياتها لعام 2024، حيث تتمنى تقديم أعمال فنية متميزة، مُشيرة إلى رغبتها الشديدة في تقديم عمل فني كوميدي، مؤكدة أن بداياتها الفنية كانت في مجال الكوميديا، وتساءلت عن سبب ترشيحها دائمًا لأدوار غير الكوميدية.

كشفت الفنانة سوسن بدر عن مشاركتها في دراما رمضان ٢٠٢٤ بمسلسل" قلع الحجر" مشيرا إلى أنه سيكون عمل صعيدي.

حدوتة منسية

كما تحدثت عن قصة مسلسل “ حدوتة منسية” في تصريحات صحفية قائلة:' العمل يناقش تضحية الأم ومتى تكون صحيحة ومتى تكون خاطئة.

بطولة جماعية

أوشك المخرج رؤوف عبد العزيز على الانتهاء من تصوير مسلسله الجديد "فوبيا" المكون من ١٥ حلقة، تأليف كلًا من أحمد عزت، وهشام حمزة.

نشر رؤوف عبد العزيز، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورة كلاكيت العمل، وعلق عليها، قائلًا:" مسلسل فوبيا، أعد الجمهور بتجربة فريدة وخارج التوقعات، بطولة النجمة الكبيرة سوسن بدر، والنجمه رانيا يوسف، والنجمة نرمين الفقي"

وعلى جانب آخر، انتهى رؤوف عبد العزيز مؤخرًا من التحضيرات النهائية لمسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا ومن المقرر إنطلاق تصويرة خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لعرضه عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.