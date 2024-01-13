نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التونسية يسرا المسعودي تخضع لجلسة تصوير بلمسات ميمي بينك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خضعت الفنانه التونسية يسرا المسعودي الأسبوع الماضي لجلسة تصوير خاصة وبإطلالة ناعمة بلمسات الماكير محمد السيد إسماعيل الشهير بميمي بينك صاحب الأيد الذهيبة في إطلالة يسرا المسعودي، هذا وقد ظهر لوك يسرا المسعودي مختلف عما قبل.

مشاركة يسرا المسعودي في فيلم مندوب مبيعات

وكانت يسرا المسعوودي قد كشفت عن طبيعة دورها فى فيلم مندوب مبيعات حيث تجسد شخصية بدرية المتزوجة من أحمد فتحي، والتي تدخل فى صراعات دائمة معه بسبب المال، حيث إنها عصبية وصوتها عالي، وتطرد زوجها من المنزل باستمرار، موضحة أن كل ما يهمها هو إحضاره للفلوس إلى أن يتغير الحال ويسافر زوجها دبى وبصبح معه فلوس كثيرة لتقرر السفر له هناك ومن هنا تحدث العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.

فيلم "مندوب مبيعات" بطولة بيومى فؤاد، أيتن عامر، أحمد فتحى، إسلام إبراهيم، هبة عبد العزيز، يسرا المسعود، إيمان يوسف، وائل عونى، أيمن قنديل، منى فاروق، ولمياء كرم وعدد من نجمات السوشيال ميديا، وتأليف وإخراج حامد صالح، وتدور أحداثه في اطار اجتماعى كوميدى مع خط رومانسي حول العلاقات العاطفية والزوجية.

آخر أعمال يسرا المسعوي

يشار إلى أن يسرا المسعودى عرض لها مؤخرًا فيلم صابر وراضي على منصة Watch it الرقمية، والفيلم تأليف محمد نبوى وعلاء حسن، وإخراج أكرم فريد، وبطولة: أحمد آدم، رزان مغربى، محسن محيى الدين، سلوى عثمان، فريدة يوسف حسام، محمد مهران، شريف صبحى، شريهان الشاذلى وضيوف الشرف أحمد شيبة، محمود الليثى، عبد الباسط حمودة الذين يغنون خلال أحداث الفيلم.

وكان آخر أعمال يسرا المسعودى فى الدراما المصرية، مسلسل "شارع 9" من بطولة رانيا يوسف، نرمين الفقي، محمود عبد المغني، نضال الشافعي، هدى الاتربي، صبا الرافعي، أحمد سلامة، ياسر علي ماهر، عهدي صادق، سميرة صدقى، رانيا ملاح، حسام فاروس، مفيد عاشور، حمدي هيكل، شريف باهر، أحمد الدمرداش، ايمي اسلام، عبير منير، جيهان أنور، أحمد منير، وتأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبد الخالق.