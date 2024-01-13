نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيرين رضا تكشف الاختلافات بينها وبين شخصيتها في "وبينا معاد 2" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيم أمس العرض الخاص لأولى حلقات مسلسل “ وبينا معاد ٢” بأحد الفنادق بحضور أبطاله على رأسهم شيرين رضا، صبري فواز، بسمة وغيرهم.

وتحدثت شيرين رضا عن الاختلافات بينها وبين الشخصية على هامش حضورها للعرض قائلة:'نادية شخصية مش شبهي خالص وهي صعبة وأم متحكمة بتعمل كل حاجة عشان ولادها ومش بتفوت حاجة، معندهاش رمادي يا أبيض يا أسود، بس أنا كشرين عندي رمادي كتير.

الجزء الثاني

وفي سياق متصل، يذكر أنه يواصل فريق عمل مسلسل "وبينا ميعاد" للجزء الثاني وذلك بعد نجاح الجزء الأول، ومن المتوقع عرضه في بداية 2024. يشارك نفس الفريق الفني، وتنضم الفنانة أميرة أديب. صبري فواز استفسر عن رأي الجمهور حول جزء ثانٍ عبر فيسبوك، وحظي بتفاعل إيجابي.

تمكن المسلسل "وبينا ميعاد" من خلق جوًا من المتعة والمصداقية الفريدة من خلال أحداثه الملهمة ونجومه الذين أصبحوا لا يتجزءون من حياة المشاهدين.

المسلسل نال إعجاب الجمهور بتقديمه لقضايا اجتماعية بشكل واقعي ومؤثر. يركز على قضايا الشباب والأسرة، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه، بطولة صبري فواز وشيرين رضا ومدحت صالح.

وبينا ميعاد" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وإخراج هاني كمال. يستكشف المسلسل تفاصيل الحياة ومشكلات الأسرة في الطبقة المتوسطة بطريقة كوميدية إجتماعية

وبينا معاد

ونال مسلسل "وبينا ميعاد" إعجاب الجمهور منذ بداية عرض الحلقات الأولي منه حتي الحلقة الثلاثون منه ولقي المسلسل تفاعل كبير من الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي، والمسلسل من بطولة صبري فواز، شيرين رضا، مدحت صالح، خالد أنور، بسمة، وفاء صادق، داليا شوقي، أيه سليم، أسامة الهادي، يوسف الكدواني، يوسف إبراهيم، كنزي رماح، محمد العزازي ونخبة أخري من النجوم.