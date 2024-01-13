هاجر الشرنوبي تروج الجزء الثاني من "وبينا معاد"

القاهرة - محمد ابراهيم - روجت الفنانة هاجر الشرنوبي لدورها في الجزء الثاني من مسلسل “ وبينا معاد” وذلك من خلال صور عبر حسابها الشخصي على موقع" إنستجرام".

وقالت هاجر الشرنوبي: "من العرض الخاص لأول حلقة من مسلسل وبينا معاد استنوا أول حلقة بكرة الساعة ٨".

وروجت الفنانة هاجر الشرنوبي، لفيلمها الجديد "آل هارون"، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





وشاركت البوستر الدعائي للفيلم، وعلقت عليه قائلة: "فيلم آل هارون على نيتفليكس ليلة رأس السنة".

قصة العمل

تدور أحداث الفيلم في إطار من التشويق والإثارة والأكشن، ويشارك في بطولتة نخبة كبيرة من النجوم بينهم، منذر رياحنة، وإيهاب فهمي،وأحمد وفيق، وعبير صبري، وأحمد عبد الله محمود، محمد عز، هاجر الشرنوبي، يارا نور الدين، حمدي هيكل، مريم البحراوي، من تأليفأحمد أنور ومحمود جاميكا، ومن إخراج معتز حسام

العودة

ويعرض حاليا لـ هاجر مسلسل العودة وهو الفنان شريف سلامة، الفنان وليد فواز، الفنانة تارا عماد، الفنان أحمد وإلى، الفنانة صفاءالطوخى، الفنان حمزة العيلى، الفنان عصام السقا، الفنان محمد عبد العظيم، الفنانة شاهيستا سعد، والفنانة ولاء الشريف، والفنانة سارةنور، وآخرين. المسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، ويتألف من 30 حلقة.

أم البنات

ويذكر ان اخر اعمال الفنانة هاجر الشرنوبي هو مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "أم البنات" والتي حقق نجاحا كبيراخلال عرضة، تدور قصة المسلسل حول “ليل” وهى أم لخمس بنات تعيش على تربيتهن بمستوى اجتماعي ضئيل، لنرى حال المراهقينوالشباب هذه الأيام وتأثير التكنولوجيا عليهم وحب الشهرة السريع وانعكاسه على بناتها وما يترتب عليه من أحداث تورط الأم في قضية مقتلأحد رجال الاعمال، فهل تنجح البنات الخمس في إيجاد براءة أمهن؟، والمسلسل من انتاج شركة رمسيس للإنتاج الفني، المسلسل: سهيررمزي، محمد عبد الجواد، صوفية، حنان سليمان، حنان يوسف، ياسر علي ماهر، منة عرفة، هايدي رفعت، محمد مهران، حسن عيد، حامدالشراب، ياسمين جمال، إكرامي هجرس، محمد طارق،