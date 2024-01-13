بعد أكثر من 10 سنوات.. رامي وحيد يوجه رسالة لأبطال فيلم "حلم العمر"

القاهرة - محمد ابراهيم - استعاد الفنان رامي وحيد مشهد من مشاهده في فيلم “حلم العمر” عام ٢٠٠٨ وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع “فيسبوك”.

وكتب رامي وحيد:'فيلم حلم العمر انتاج سنة ٢٠٠٨ كل عناصر الفيلم كانت علي اعلى مستوي عشان كده ربنا كرمنا وتأثيره مستمر لأكتر من ١٥ سنة تحيه لكل صناع الفيلم البطل: حماده هلال، دينا فؤاد، توفيق عبد الحميد، هاله فاخر، عزت ابو عوف، منه عرفه، صبحي خليل تأليف: نادر صلاح الدين، اخراج: وائل احسان، مهندس ديكور: سامر الجمال، مدير تصوير: رؤوف عبد العزيز موسيقي تصويريه: راجح داوود مدرب البوكس: كابتن محمد رضا، منتج فني: مجدي نور مهندس صوت: محمد الدالي، انتاج: محمد السبكي، تحيه من القلب لكل صانعي اسطورة حلم العمر".

تداول للفنان رامي وحيد على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو وهو وسط الجمهور وفنزاته يطلبون التقاط بعض الصور معه فأوضح الفنان رامي وحيد للفجر الفني قصه هذا الفيديو.

وقال الفنان رامي وحيد:' كنت بتسحر في مكان في وسط البلد انا والفنان عمرو عبد العزيز الممثل ولما لقى ناس كتير من المعجبين جايين يتصوروا معايا صورني الفيديو دا.

كازينو بديعة

يذكر أن، شهد الفنان رامي وحيد، العرض الخاص لمسرحية "كازينو بديعة"، وأعرب عن سعادته لحضور هذا العرض وبكل نجومه، وأوضح أن نجوم " كازينو بديعة " اصدقاءه، بداية من الفنانة سمية الخشاب بطلة العرض، حيث أول لقاء بينهما في مسلسل “ حدف بحر