إيمي طلعت زكريا تطالب متابعيها بالدعاء لوالدها الراحل

القاهرة - محمد ابراهيم - طالبت الفنانة ايمي طلعت زكريا، متابعيها بالدعاء لوالدها الراحل وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع" فيسبوك ".

وكتبت إيمي طلعت زكريا: "اول ليلة من شهر رجب الدعاء لا يرد فيها ادعوا لأبى بالرحمة والمغفره وأمواتنا جميعا يارب".

كشفت الفنانة إيمي طلعت زكريا عبر برنامج "فن مشكل" على " شعبي FM" أنها دخلت المجال الفني في عام 2011، حيث شاركت مع الفنان القدير الراحل سمير غانم في أول ظهور لها على المسرح.

إيمي طلعت زكريا تتحدث عن المجال الفني



وأضافت إيمي أن والدها كان يخشى من دخولها المجال الفني، بسبب ظروف العمل الصعبة، كما أنها كانت تبحث على الاعتماد على ذاتها دون تدخل أو وساطة من أحد.



وأكدت خلال البرنامج الذي تقدمه المذيعة " ليلى بدران" أن والدها الفنان طلعت زكريا ترك لها سيرة حسنة بين الناس، وأنها فخورة بمسيرته الفنية الأكثر من رائعة.

وبمناسبة ذكرى ميلاد الفنان طلعت زكريا، قالت الفنانة ايمي: "كان فيه تفاعل كبير جدا على السوشيال ميديا على بوست ذكرى ميلاده على حسابي الرسمى على انستجرام."

وأكدت أن شخصية "أمين" التي قدمها طلعت زكريا فى فيلم "أبو على" من أفضل وأقرب الشخصيات لقلبها.

واختتم حديثها بأنها تشارك حاليًا في عمل مسرحى سيتم تقديمه فى موسم الرياض، من اخراج طارق الابياري مع الفنانة القديرة ليلى علوي والفنانة القديرة ميمي جمال.

بلا فلتر

وانتهت الفنانة إيمي طلعت زكريا، من تصوير مشاهدها ضمن أحداث أحد اسكتشات مسلسل بلا فلتر، داخل أحد الفيلات بمنطقة التجمع الخامس وذلك بمشاركة عدد من الفنانين، ومن المقرر عرضه على أحد القنوات الفضائية قريبًا.