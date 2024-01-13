بتوقيع عزيز الشافعي.. الجمهور يشيد بأغنية "مخدوعة" لــ فيروز أركان

القاهرة - محمد ابراهيم - أشاد عدد كبير من نجوم الوسط الفني وجمهور السويشيال ميديا حول أحدث الأعمال الغنائية الجديدة للملحن والشاعر عزيز الشافعي، والتي تحمل اسم "مخدوعة" للفنانة فيروز أركان.



وحرص الشافعي، على توجيه رسالة شكر وتقدير واحترام لصناع عمل الأغنية من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفق بتعليق قال فيه:" المرة دي كمنتج مش ملحن عايزكم تسمعوا الغنوة رائعة فيروز أركان الجديدة مخدوعة من ألحان المبدع الجامد أخويا مدين".

عزيز الشافعي يشيد بموهبة مدين

وأضاف:" اللي كل جملة بيلحنها مليانة شجن وابداع وبتلمس القلب وهو عارف اد ايه أنا بحب شغله وبعتبره من أهم وأحسن ملحنين الجيل، وبعتز بصداقتنا وبالعشرة الجميلة اللي بينا وبشكره هو والشاعر المتمكن عبد الرحمن محمد، والموزع الموسيقي الغالي والصديق أسامة عبد الهادي على التحفة الفنية دي اللي تتمنى تعجبكم".



تعليقات الجمهور على منشور عزيز الشافعي

وفورًا من مشاركة الأغنية نالت الأغنية على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، دايما مبدع، فيما علقت الفنانة ميرهان حسين على الأغنية قائلة: أنا راسي هتفضل مرفوعة، وغيرها من التعليقات.



تعاون عزيز الشافعي وشيرين عبد الوهاب

وفي سياق منفصل يتعاون الملحن والشاعر عزيز الشافعي مع الفنانة فيروز أركان،حيث شارك جمهوره من خلال صورة له تجمعه بصناع العمل منهم الشاعر تامر حسين، والملحن مدين، والموزع توما والنجمة شيرين عبد الوهاب من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وفورًا من مشاركة الصورة حازت الصورة على إعجاب الجمهور متمنين التوفيق والنجاح الدائم.



آخر أعمال عزيز الشافعي



والجدير بالذكر اخر أعمال عزيز الشافعي أغنية "قلبي معاك" للفنان مصطفى حجاج، والتي تصدرت التريند فور طرحها عبر المنصات الالكترونية.