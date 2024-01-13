بعد تصدرها التريند.. تعرف على كلمات أغنية "وصلتلها" لـ هيفاء وهبي

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، تريند مواقع التواصل الاجتماعي فور إصدار أحدث أعمالها الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "وصلتلها".

وتم طرح الأغنية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وجميع المنصات الالكترونية.

تفاصيل أغنية" وصلتلها "



أغنية وصلتلها من كلمات محمود عبدالله، ألحان الراحل محمد النادي، توزيع موسيقي نور، ميكس وماستر سليمان دميان.

كلمات أغنية وصلتلها لــ هيفاء وهبي

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: وصلتلها خلاص وضمنتها في صفك فروحت راكنها في رفك تيجيلك هي وانت اللي بقيت بتروح بتهملها عشان هي عليك باقيه فاكرها ضعيفه مش لاقيه نسيت انك وصلتلها بطلوع الروح فخد بالك دي قادره تغيب وزي ما ماسكه فيك هتسيب وتبعد عادي وتعاندك وميكونلكش فيها نصيب لو المعلومه دي



نقصاك اديها خلاص بقت عندك فخد بالك دي قادره تغيب وزي ما ماسكه فيك هتسيب وتبعد عادي وتعاندك وميكونلكش فيها نصيب لو المعلومه دي نقصاك اديها خلاص بقت عندك ندهتلها وبعد ما بينت شوقها لقت ايدك بتخنقها وكنت زمان بتحضنها بنفس الايد عملتلها قلق ف حياتها وبتعمي عينك عن قيمه النعمه عن الحلم اللي كان غالي وهو بعيد

فخد بالك دي قادره تغيب وزي ما ماسكه فيك هتسيب وتبعد عادي وتعاندك وميكونلكش فيها نصيب لو المعلومه دي نقصاك اديها خلاص بقت عندك فخد بالك دي قادره تغيب وزي ما ماسكه فيك هتسيب وتبعد عادي وتعاندك وميكونلكش فيها نصيب لو المعلومه دي نقصاك اديها خلاص بقت عندك فخد بالك دي قادره تغيب وزي ما ماسكه فيك هتسيب وتبعد عادي وتعاندك وميكونلكش فيها نصيب لو المعلومه دي نقصاك اديها خلاص بقت عندك فخد بالك دي قادره تغيب وزي ما ماسكه فيك هتسيب وتبعد عادي وتعاندك وميكونلكش فيها نصيب.

آخر أعمال هيفاء وهبي

والجدير بالذكر اخر أعمال الفنانة هيفاء وهبي أغنية "مابضعفش" من ألحان سامر أبو طالب وكلمات عمرو المصري وتوزيع سليمان دميان وإخراج إيلي فهد، وتصدرت الأغنية التريند فور نزولها.

